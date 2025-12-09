Il mondo FQ

“Vai a lavare piatti”: insulti sessisti all’arbitra. E il pubblico si scaglia contro il tifoso | Video

di Redazione Sport
Il fatto è accaduto durante la sfida tra Moncalieri Women e Pro Palazzolo, valido per gli ottavi di Coppa Italia di Serie C femminile
Vai a lavare i piatti“. A urlarlo è stato uno spettatore all’arbitra Arianna Quadro durante il match di calcio tra Moncalieri Women e Pro Palazzolo, valido per gli ottavi di Coppa Italia di Serie C femminile. L’episodio è stato ripreso da una diretta della partita e diffusa da Piemonte Sport, in cui si sente l’espressione sessista, ma anche la reazione del pubblico presente, con gli spettatori che hanno cominciato a inveire contro lo spettatore. Il protagonista sarebbe un tifoso della Pro Palazzolo, squadra di Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia. In una nota il Moncalieri Women ha condannato il gesto.

“La società esprime solidarietà nei confronti dell’arbitra Arianna Quadro e condanna fermamente quanto accaduto sugli spalti nel corso della sfida di domenica 7 dicembre tra Moncalieri Women e Pro Palazzolo, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C Femminile. Al 28′ della suddetta partita, una persona presente sugli spalti e identificata come tifoso della Pro Palazzolo ha protestato ripetutamente contro la direttrice di gara Arianna Quadro utilizzando espressioni sessiste”, si legge nella nota.

Il comunicato del club prosegue: “Episodi come questo sono spiacevoli e vergognosi, poiché minano l’impegno delle società sportive nel processo di valorizzazione dello sport al femminile. Il linguaggio sessista non può trovare spazio su un campo da calcio, né in qualsiasi altro sport. A seguito dell’accaduto, entrambe le tifoserie hanno preso le distanze e hanno redarguito l’interessato; un passo necessario per costruire un ambiente rispettoso, che ogni sport deve garantire”.

Credit video: @piemonte.sport

