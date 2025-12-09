“Prima di tutto sono qua da uomo libero. Sui social mi hanno insultato, poi ho capito che era partita la comunicazione di questa ospitata. Purtroppo dall’altra parta sanno solo coltivare l’odio, l’invidia”. Lo ha detto Francesco Facchinetti dal palco di Atreju, la festa dei giovani di Fratelli d’Italia, a Roma. “In 30 anni non hanno fatto nulla, Giorgia invece fortunatamente ha fatto politica. Lei sa farsi capire in inglese, sa quello che fa”. Poi ha aggiunto: “Non sono qui per endorsare nessuno, voglio solo dare il mio supporto a Giorgia” Meloni.