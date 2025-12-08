Il mondo FQ

Ultimo aggiornamento: 17:46

Emma Bonino dimessa dall’ospedale San Filippo Neri: “Le sue condizioni sono stabili”

di F. Q.
L'annuncio è arrivato grazie a un post pubblicato sui social di +Europa: "Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione"
Emma Bonino è stata dimessa dall’ospedale San Filippo Neri di Roma dove era ricoverata dallo scorso lunedì primo dicembre. “Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili“, si legge in un post pubblicato sui social di +Europa. “Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione. Proprio oggi, mentre l’Europa affronta un attacco senza precedenti, vogliamo riproporre le sue parole in un’intervista del 2019: parole che suonano più attuali che mai: “L’Europa che non ci piace è tutta l’Europa che manca e che dobbiamo fare”.

