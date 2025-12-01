Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva per problemi respiratori

Storica esponente dei radicali, l'ex commissaria ministra è stata trasportata al Santo Spirito e poi trasferita al San Filippo Neri, in un'unità specializzata: "Sempre vigile"

Emma Bonino è stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma per un’insufficienza respiratoria e poi trasferita al San Filippo Neri, dove si trova un’unità specializzata per la sua patologia. Le condizioni dell’ex senatrice, arrivata in pronto soccorso in codice rosso, riferiscono fonti di +Europa, “sono stabili ed è sempre stata vigile”.

Radicale della prima ora, Bonino per anni ha combattuto contro un tumore, microcitoma polmonare dicono i freddi referti. Si tratta di una forma aggressiva di cancro ai polmoni che le è stata diagnosticata nel 2015. Dopo 8 anni di cure, nel 2023 aveva annunciato la conclusione delle terapie. Nell’ottobre del 2024 era stata ricoverata per problemi respiratori. Dimessa dopo una settimana, il 5 novembre aveva ricevuto a sorpresa la visita di Papa Francesco.

Iscritta al Partito radicale dal 1975, ha svolto un ruolo di primo piano nelle campagne per la liberalizzazione dell’aborto e contro il nucleare, realizzate mediante la propaganda referendaria e la disobbedienza civile. Negli anni seguenti ha promosso numerose iniziative per la liberalizzazione delle droghe leggere e la distribuzione controllata di eroina mentre, sul piano internazionale, si è impegnata nella difesa dei diritti civili e politici, per l’abolizione della pena di morte e contro la fame nel mondo.

Deputata dal 1976 al 1994, è stata presidente del Partito radicale transnazionale dal 1991 al 1993, e dal 1993 al 1994 ha ricoperto la carica di segretario. Eletta al Parlamento europeo nel 1979 e nel 1984, è stata riconfermata nelle elezioni europee del giugno 1999, alle quali si è presentata con una propria lista denominata Lista Bonino ottenendo l’8,5% dei consensi, dopo l’esperienza come commissaria Ue per la Politica dei consumatori, la pesca e gli aiuti umanitari su indicazione del governo Berlusconi dopo che pochi mesi prima era stata eletta deputata con il sostegno del centrodestra.

Ha mantenuto la carica di deputata europea fino al maggio 2006: a seguito della vittoria del centrosinistra nelle elezioni politiche è stata eletta deputato per la Rosa nel pugno e nominata ministra per il Commercio Internazionale e per le Politiche Europee nel governo Prodi. Alle elezioni politiche del 2008 si è candidata nelle liste del Partito democratico ed è stata eletta senatrice, divenendo vicepresidente del Senato. Tra il 2013 e il 2014 è stata nuovamente ministra, nominata da Enrico Letta agli Esteri nel governo di larghe intese.