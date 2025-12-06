Roma - Gli accertamenti sono tuttora in corso e ogni ipotesi rimane al momento aperta, in attesa di una ricostruzione dettagliata dei fatti

Tragedia nella serata di venerdì all’Eur (Roma), dove un grave incidente stradale è costato la vita a un giovane pedone di 27 anni. L’impatto è avvenuto in viale della Grande Muraglia, all’altezza del civico 540, e ha visto coinvolta una Porsche Cayenne guidata da un 28enne, anch’egli italiano.

Secondo quanto riportato, il pedone è stato investito dal veicolo e le sue condizioni sono apparse subito critiche. Nonostante i soccorsi, il giovane è spirato a seguito delle gravi ferite riportate. Il conducente dell’auto è stato sottoposto agli accertamenti di rito all’ospedale Sant’Eugenio, come previsto dalle procedure in caso di incidenti mortali.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, che stanno conducendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli accertamenti sono tuttora in corso e ogni ipotesi rimane al momento aperta, in attesa di una ricostruzione dettagliata dei fatti.