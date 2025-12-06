Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 17:28

La lite Kean-Mandragora, i tre gol dal Sassuolo: ora la Fiorentina rischia davvero di affondare | La nuova classifica

di Redazione Sport
I viola perdono per 3 a 1 in casa dei neroverdi, dopo essere perfino passati in vantaggio: è l'ottava sconfitta in campionato. Per ora Vanoli non ha risolto i problemi
La lite Kean-Mandragora, i tre gol dal Sassuolo: ora la Fiorentina rischia davvero di affondare | La nuova classifica
Icona dei commenti Commenti

La Fiorentina crolla anche a Sassuolo e non vede la fine della sua crisi. La squadra di Vanoli aveva l’occasione per smuovere la classifica e scrollarsi di dosso le paure di una stagione da incubo, che invece ora si materializzano concretamente. I viola infatti perdono per 3 a 1 in casa dei neroverdi, dopo essere perfino passati in vantaggio con un rigore trasformato da Rolando Mandragora. Stesa dai gol di Volpato, Muharemovic e Koné. Altri segnali inquietanti per la Fiorentina, che adesso rischia davvero di affondare: è ultima in Serie A, non ha mai vinto in campionato e vede la zona salvezza allontanarsi giornata dopo giornata. Il Sassuolo di Fabio Grosso (espulso) è ovviamente l’altra faccia della medaglia: da neo-promossa vola all’ottavo posto in classifica, con un bottino di 20 punti in 14 partite.

La Fiorentina è in una crisi profonda. Quando crolli così in una partita che era cominciata nel migliore dei modi e che sembrava la chance perfetta per il riscatto, significa che i problemi sono probabilmente più grandi del previsto. Per ora, dopo l’esonero di Stefano Pioli, nemmeno l’arrivo di Paolo Vanoli ha smosso qualcosa. La lite tra Moise Kean e Mandragora per decidere il rigorista è lo specchio di una tensione che ormai ha pervaso tutto l’ambiente. Il centravanti trascinatore della passata stagione ora non segna più e anzi va allo scontro con uno dei pochi giocatori che per ora hanno un rendimento sufficiente, almeno in termini realizzativi. Potrebbe andare peggio di così?

Sì, a guardare il resto della partita. Il gol del pareggio arriva già al 14esimo, con un tiro di Volpato e una papera di De Gea, un altro che l’anno scorso era una certezza in positivo. Il sorpasso del Sassuolo con Muharemovic arriva proprio sul finire del primo tempo, quando la concentrazione dovrebbe essere massima I Viola nella ripresa tentano una reazione ma è sterile e i neroverdi chiudono i conti al 65esima con la rete di Koné. Per al Fiorentina si tratta dell’ottava sconfitta: 24 i gol subiti, peggio di tutti. Anche la differenza reti è la peggiore del campionato. Risalire la china sembra ogni giorno che passa sempre più complesso.

Crisi Fiorentina, la nuova classifica della Serie A

  1. Milan – 28 pt – 13 partite
  2. Napoli – 28 pt – 13 partite
  3. Inter – 27 pt – 13 partite
  4. Roma – 27 pt – 13 partite
  5. Como – 24 pt – 13 partite
  6. Bologna – 24 pt – 13 partite
  7. Juventus – 23 pt – 13 partite
  8. Sassuolo – 20 pt – 14 partite
  9. Lazio – 18 pt – 13 partite
  10. Udinese – 18 pt – 13 partite
  11. Cremonese – 17 pt – 13 partite
  12. Atalanta – 16 pt – 13 partite
  13. Torino – 14 pt – 13 partite
  14. Lecce – 13 pt – 13 partite
  15. Cagliari – 11 pt – 13 partite
  16. Genoa – 11 pt – 13 partite
  17. Parma – 11 pt – 13 partite
  18. Pisa – 10 pt – 13 partite
  19. Hellas Verona – 6 pt – 13 partite
  20. Fiorentina – 6 pt – 14 partite

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione