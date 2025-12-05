Il mondo FQ

Mondiali 2026, è il giorno dei sorteggi dei gironi: orario, regolamento ed eventuali avversarie dell’Italia

di Redazione Sport
Tutte le squadre che si qualificheranno tramite i playoff sono state inserite in quarta fascia
Meno di 200 giorni (188 per essere precisi) e poi cominceranno i Mondiali di calcio 2026 in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Usa, Canada e Messico. Competizione alla quale l’Italia non è ancora certa di partecipare: gli azzurri infatti sfideranno prima l’Irlanda del Nord in semifinale a Bergamo, poi Galles o Bosnia nell’eventuale finale playoff per qualificarsi. Le qualificate dai playoff sono state inserite in quarta fascia.

Intanto oggi, 5 dicembre, sono in programma i sorteggi dei gironi a Washington Dc, in un evento in cui saranno presenti anche star della musica internazionale (tra cui anche Andrea Bocelli) e Donald Trump. Al momento sono 42 le squadre già certe di partecipare alla competizione in programma l’estate prossima.

Mondiali 2026, il regolamento dei gironi

Il sorteggio comincia con tutte le squadre del Pot 1 che saranno distribuite dal Gruppo A al Gruppo L. Vengono poi estratti i Pot 2, 3 e 4, in quest’ordine. Nel Pot 1, Canada, Messico e Stati Uniti, come paesi ospitanti, saranno identificati con palline di colori diversi. Visto il calendario delle partite pubblicato il 4 febbraio 2024, al Messico è assegnata la posizione A1 (palla verde), al Canada posizione B1 (palla rossa) e ali Usa la posizione D1 (palla blu). Le altre nove squadre del Pot 1 sono identificate da nove palline dello stesso colore e sono automaticamente assegnate alla posizione 1 nel gruppo in cui sono posizionate.

Per garantire l’equilibrio competitivo, si è optato per svolgere due sorteggi separati fino alle semifinali del calendario delle partite. Per ottenere una distribuzione equilibrata delle squadre, sono state applicate alcune restrizioni al sorteggio per le prime quattro squadre del ranking Mondiale: la Spagna, squadra migliore in classifica e Argentina, la seconda più alta, saranno assegnate casualmente alle squadre opposte. Lo stesso principio si applicherà alle squadre classificate terza e quarta (rispettivamente Francia e Inghilterra).

Nei Pot 2, 3 e 4, la posizione delle squadre in ciascun gruppo sarà assegnata secondo uno schema predefinito. In linea di principio, nessun gruppo avrà due squadre della stessa confederazione, con l’unica eccezione della Uefa, rappresentata da 16 squadre. Ogni gruppo avrà almeno una e al massimo due squadre Uefa.

Le quattro fasce

Prima fascia

  • Canada
  • Messico
  • Stati Uniti
  • Spagna
  • Argentina
  • Francia
  • Inghilterra
  • Brasile
  • Portogallo
  • Olanda
  • Belgio
  • Germania

Seconda fascia

  • Croazia
  • Marocco
  • Colombia
  • Uruguay
  • Svizzera
  • Giappone
  • Senegal
  • Iran
  • Corea del Sud
  • Ecuador
  • Austria
  • Australia

Terza fascia

  • Norvegia
  • Panama
  • Egitto
  • Algeria
  • Scozia
  • Paraguay
  • Tunisia
  • Costa d’Avorio
  • Uzbekistan
  • Qatar
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica

Quarta fascia

  • Giordania
  • Capo Verde
  • Ghana
  • Curaçao
  • Haiti
  • Nuova Zelanda
  • Vincente playoff europeo percorso A (Italia/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia ed Erzegovina)
  • Vincente playoff europeo percorso B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)
  • Vincente playoff europeo percorso C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)
  • Vincente playoff europeo percorso D (Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda)
  • Vincente Playoff Interzona 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Repubblica Democratica del Congo)
  • Vincente Playoff Interzona 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)

Sorteggio gironi Mondiali 2026: orario e dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026 può essere seguito in diretta TV sui canali di Sky Sport, ma anche in live-streaming su NOW, SkyGo, FIFA+ e il sito ufficiale della FIFA. Anche Dazn trasmetterà l’evento in modalità gratuita.

