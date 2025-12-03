Andrea Bocelli sarà tra i protagonisti del grande show di intrattenimento che accompagnerà il sorteggio dei gironi dei Mondiali, in programma venerdì 5 dicembre alle 18 italiane, al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington. Bocelli si esibirà e condividerà il palco con star mondiali come Robbie Williams, Nicole Scherzinger e i Village People, mentre la serata sarà condotta da volti internazionali dello spettacolo quali Heidi Klum, Kevin Hart e l’attore e produttore Danny Ramirez.

Bocelli torna così a un grande appuntamento legato al calcio: già in occasione della cerimonia di apertura di Uefa Euro 2020, allo Stadio Olimpico di Roma, la sua esibizione aveva regalato un momento molto apprezzato da tifosi e addetti ai lavori. Il sorteggio e lo show andranno in diretta su Fifa.com e su tutti i canali ufficiali social dell’organizzazione, con milioni di spettatori attesi in tutto il mondo.

Sarà così una cerimonia con diverse star ad animare l’evento, a cui parteciperà peraltro anche Donald Trump. Il presidente Usa potrebbe nell’occasione ricevere il premio per la pace istituito dalla Fifa, che sembra infatti creato intenzionalmente per cucirlo addosso a lui, come lasciano intendere le parole di Infantino.

“In un mondo sempre più instabile e diviso, è fondamentale riconoscere l’eccezionale contributo di coloro che lavorano duramente per porre fine ai conflitti e unire le persone in uno spirito di pace”, aveva dichiarato Infantino. La Fifa ha affermato che il premio consegnato quest’anno dallo stesso Infantino, verrà conferito annualmente “a nome dei tifosi di tutto il mondo”.