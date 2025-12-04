“Il piano casa di Salvini non esiste e al momento l’unica rigenerazione l’ha fatta lui grazie all’acquisto di una villa a 2 mila euro al mq. Parliamo di una villa che ha trovato su Immobiliare.it e di proprietà della famiglia Canfora, il cui padre era stato condannato per corruzione nell’affare con Previti. Ora io sfido qualsiasi persona a trovare, a Roma, una casa a 2 mila euro al mq. Abbiamo un ministro che annuncia un piano casa, ma poi non fa niente e si compra una villa a questi prezzi alla zona della Camilluccia”. Lo ha detto in Aula Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera. “Nel frattempo la fondazione per rigenerare Roma è partecipata da Caltagirone a cui abbiamo dato mano libera per prendersi una banca. Ma cosa c’è di più melma schifosa tra finanza e politica di questa cosa qua?”.