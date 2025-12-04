L'uomo avrebbe pensato di mummificare la madre e sostiene di non averlo fatto per motivi economici. La Procura di Mantova ha intanto avviato indagini

Francesco Ferrari, che scrive: "Il mio assistito vuole sottolineare come lo scopo del proprio agire non sia stato quello di trarre benefici patrimoniali dalle proprie condotte bensì quello di stare vicino alla mamma dalla quale non è mai riuscito a separarsi". Parla per interposta persona l'uomo che fingeva di essere la madre deceduta per incassarne la pensione. E dice di averlo fatto per avere accanto a sé l'amata mamma e di provare vergogna per l'accaduto. Le parole sono affidate al suo avvocato, Francesco Ferrari, che scrive: "Il mio assistito vuole sottolineare come lo scopo del proprio agire non sia stato quello di trarre benefici patrimoniali dalle proprie condotte bensì quello di stare vicino alla mamma dalla quale non è mai riuscito a separarsi".

L’uomo, ex infermiere 56enne originario di Borgo Virgilio (Mantova) è stato soprannominato dai media internazionali Mrs. Doubtfire – come il famoso film di Robin Williams – ma la storia sembrerebbe più tragica del contorno grottesco che ha acquisito. L’uomo, che è stato denunciato, assicura di non avere responsabilità sulla morte della madre, Graziella Dall’Oglio, e di essere molto legato a lei.

Ora la procura di Mantova ha però disposto un’autopsia per la donna, morta a 82 anni nel 2022. Il suo corpo è stato tenuto nascosto in cantina per tre anni. L’uomo ha scelto di non presenziare – assieme al proprio consulente – all’esame ribadendo che “non ci sono misteri, si è trattato di una morte naturale“. L’indagato ha confessato anche di aver pensato di tenere la donna in casa mummificata e avrebbe cambiato diversi hotel per sfuggire ai giornalisti.

Sono state intanto aperte le indagini per occultamento di cadavere, truffa contro lo Stato, falso in atto pubblico e sostituzione di persona. L’ex infermiere assicura: nessun complice, nessuno sapeva nulla. Si dice pronto a risarcire lo stato e “sorretto dalla fede, confida nell’umana comprensione chiedendo di accettare la decisione di ritirarsi nel silenzio” conclude l’avvocato.