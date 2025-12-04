Segregata e sorvegliata nella casa del compagno 40enne, che le impediva di andare a trovare la madre fuori regione. Una giovane donna è stata liberata dall’abitazione nel centro storico di Isernia, in Molise: adesso si trova in un centro antiviolenza.

A dare l’allarme è stato un familiare della donna, che da giorni non riusciva più a contattarla e per questo motivo si era preoccupato. Dopodiché, c’è stato l’intervento dei carabinieri, che, con il supporto della sezione radiomobile e della squadra volanti della questura, hanno trovato la donna rinchiusa e sorvegliata da un parente del compagno, che aveva il compito di impedirle ogni tentativo di fuga.

Messa in salvo, la donna ha raccontato agli agenti di aver subìto violenze fisiche e psicologiche negli anni di convivenza con il compagno. Il 40enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti familiari e trasferito nella casa circondariale di Isernia.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre scorso, la Prefettura di Isernia aveva organizzato un corteo in cui erano presenti istituzioni, forze dell’ordine, scuole e società civile, per l’iniziativa “Mai più sola”, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto delle donne e del ripudio di ogni forma di violenza.