“Ha una forza incredibile”: dalla benedizione di Spalletti agli assist con il Cagliari, Palestra è nato pronto. Juventus, Napoli e Premier già interessate

Il 20enne di proprietà dell'Atalanta sta facendo bene in Sardegna e con l'Italia Under 21. L'ex ct lo vorrebbe volentieri alla Continassa, ma ci sono già molti club interessati

“Ha una forza incredibile”. Parole quasi profetiche quelle pronunciate da Luciano Spalletti il 3 dicembre del 2024. Il messaggio dell’allora ct azzurro era rivolto a Marco Palestra, giovane in rampa di lancio che Gian Piero Gasperini stava inserendo gradualmente nell’Atalanta. Un anno dopo, quel ragazzo di vent’anni è una colonna del Cagliari di Fabio Pisacane e ha fatto ammattire la difesa della Juventus, ora allenata dall’ex Napoli.

Quasi per uno gioco del destino, Palestra ha incantato proprio contro uno dei primi allenatori che lo aveva notato. E se non è riuscito a farlo esordire con la maglia dell’Italia, Luciano Spalletti sarebbe sicuramente contento di poterci lavorare insieme alla Continassa. La Juventus spinge forte per l’esterno di proprietà dell’Atalanta. Ma sul mercato si registra non soltanto l’interesse dei bianconeri. I nerazzurri già si sfregano le mani per l’asta che potrebbe crearsi in estate per l’ultimo grande gioiellino coltivato nel vivaio.

Prestazioni da top e sirene di mercato

Recupero palla, attacco alla porta e palla dolce per Sebastiano Esposito soltanto da spingere in rete. E ancora corsa e galoppate continue, che hanno fatto di Filip Kostic il peggiore in campo in Juventus-Cagliari: la prestazione di Palestra all’Allianz Stadium è stata incredibile. Ed è l’ennesima. Da inizio stagione, il classe 2005 incanta con la maglia del Cagliari. Sono già tre gli assist per lui.

Non solo corsa, ma anche personalità e piedi (educati): Palestra gioca largo a destra e può svariare anche sull’out opposto. Moderno, insomma. Per la fortuna di Pisacane che lo ha voluto fortemente in estate. Il Cagliari è riuscito a prenderlo soltanto in prestito secco. E il suo futuro appare già delineato: a fine stagione tornerà all’Atalanta. I nerazzurri lo hanno cresciuto e coccolato, lanciandolo nel calcio dei grandi nel momento opportuno. “In un’altra società lo avrebbero già buttato nella mischia, avrebbe fatto scalpore, invece loro lo sanno dosare, lo sanno aspettare, sanno quando farlo esordire, lo tutelano, sanno quando puntare su di lui”, aveva aggiunto l’ex ct Spalletti. Anche queste parole, un anno dopo, acquistano ancor più rilevanza.

Palestra è soltanto l’ultimo gioiellino lanciato dai nerazzurri, che da diversi anni ormai si confermano fucina di talenti. I club che seguono l’esterno sono davvero tanti. La Juventus è in prima fila. I bianconeri ci avevano già provato la scorsa estate, ma le richieste della Dea erano proibitive (25 milioni di euro). Adesso alla lista delle pretendenti si sono aggiunti Napoli e Milan (con gli azzurri che potrebbero vederlo da vicino nella sfida di Coppa Italia). Ma anche in Premier League le attenzioni non mancano (e il pericolo di un Calafiori bis è sempre dietro l’angolo). Per questo l’Atalanta potrebbe valutarne la cessione in estate. Un sacrificio necessario per far cassa a suon di milioni. La base d’asta è già importante: Palestra è valutato non meno di 35-40 milioni di euro. E il prezzo, viste le prestazioni, è destinato a lievitare ancora.

Gattuso e l’Italia lo aspettano

Un altro spettatore interessato è sicuramente Gennaro Gattuso. Marco Palestra è uno dei calciatori che il Commissario tecnico presto inserirà in pianta stabile nelle rotazioni dell’Italia. Un altro piccolo barlume di speranza – dopo Francesco Pio Esposito – per guardare al futuro con un piccolo di serenità, anche se il presente è avvolto dall’ansia di un Mondiale da conquistare per evitare l’ennesimo flop.

Marco Palestra corre in rossoblù e presto lo farà anche in azzurro. Lui che è già certezza dell’Italia U21 di Silvio Baldini. Sempre in campo nelle sfide di qualificazione agli Europei di categoria, Palestra ha saltato soltanto l’ultima sfida con il Montenegro per squalifica. Anche con gli azzurrini non mancano gli assist: sono già tre in otto partite. Numeri importanti in zona offensiva, certezza in difesa: Palestra sembra nato pronto. Ora l’obiettivo è conquistare la qualificazione agli europei del 2027 che, viste le prestazioni, difficilmente giocherà. Il ventenne sembra destinato ad altri lidi, magari con una tournée americana la prossima estate. Irlanda del Nord prima e poi Bosnia o Galles permettendo.