Violenza sessuale su minore, l’ex assessore siciliano alla Famiglia Paolo Colianni condannato in Appello a 8 anni e 8 mesi

È stata confermata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta la condanna per violenza sessuale su minore nei confronti di Paolo Colianni, medico e psicoterapeuta nonché ex assessore alla Famiglia della Regione siciliana nella seconda giunta di Totò Cuffaro. Rispetto alla sentenza di primo grado, la pena inflitta è aumentata da cinque anni e quattro mesi a otto anni e otto mesi di carcere. Colianni – finito in custodia cautelare agli arresti domiciliari e tornato in libertà lo scorso giugno – è accusato da una giovanissima paziente di avere abusato di lei durante le sedute di psicoterapia: l’indagine era partita dopo la segnalazione della scuola frequentata dalla minore, dove una docente aveva notato il malessere della vittima.

Durante il processo di primo grado, l’imputato aveva reso dichiarazioni spontanee ammettendo i fatti: la sua difesa aveva chiesto la derubricazione del reato in “atti sessuali con minore”, fattispecie meno grave che presuppone il consenso della vittima. Come pene accessorie, il Tribunale di Enna aveva disposto l’interdizione dai pubblici uffici e dalle professioni che coinvolgono minori e il divieto di frequentare luoghi frequentati da minori. Colianni aveva versato un risarcimento provvisorio di cinquantamila euro a ciascuna delle parti civile costituite, i genitori e il nonno della ragazzina, rappresentati dall’avvocato Fabio Repici del foro di Messina.