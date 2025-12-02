Il mistero di Yixian Yang, il ricercato cinese rapito da due falsi agenti a Prato sabato notte

Dopo una serata in un karaoke, l'uomo è stato caricato su un'auto scura da finti poliziotti. Da allora non si è più visto e ora si indaga sul suo passato e sull'accusa di truffa a suo carico in Cina

Chi ha rapito Yixian Yang? Siamo a Prato. È sabato notte quando l’uomo esce stordito da un karaoke della periferia ovest in compagnia di una donna e un uomo, suoi amici. Succede tutto in un attimo: il gruppo nota un’auto scura da cui scendono due uomini che si presentano come poliziotti e caricano Yang di forza. L’uomo da allora scompare, insieme all’auto e ai due “agenti”.

La Procura di Prato fa subito chiarezza: nessun reparto in servizio in quell’area (via Udine) a quell’ora (le 4.20 di notte). Erano due falsi poliziotti. A togliere ulteriori dubbi ci pensano le testimonianze degli amici. Parlano di due uomini occidentali che si presentano come forze dell’ordine, intimano a Yang di salire sull’auto in italiano ma non mostrano alcun documento o tesserino. L’allarme parte domenica mattina quando la moglie, non vedendo rientrare il marito, chiama i due testimoni. Gli uomini sono apparentemente sconvolti dall’accaduto ma non hanno chiamato aiuto. Il motivo potrebbe risiedere nel passato di Yang.

L’uomo è ricercato in Cina, accusato di una truffa collegata a un giro di scommesse illegali su WeChat e destinatario di una misura cautelare. Secondo le autorità cinesi avrebbe guadagnato in questo modo oltre sei milioni di euro. Intanto le ricerche faticano perché la zona è industriale, le vie sono tutte uguali così come i capannoni che le ordinano. Si cerca di tracciare un profilo dell’uomo, che frequentava abitualmente il locale e spendeva tanto ma – si dice – senza dare nell’occhio. Sono sotto controllo i suoi conti bancari e i tabulati telefonici.

Le piste intanto si sprecano: c’è l’ipotesi di sequestro mascherato da arresto, l’idea di un regolamento di conti nella comunità cinese e la tesi estera che coinvolgerebbe persone legate al giro di scommesse. Appaiono difficili le supposizioni su un intervento di autorità straniere e su una sparizione volontaria con finto rapimento. Tutte congetture che al momento non trovano riscontro anche se il fascicolo aperto dalla Procura parla di scomparsa sospetta con ipotesi di sequestro di persona.

Nel mentre, su WeChat l’ampia comunità cinese della zona segue con apprensione la vicenda. Diffusa anche una foto dell’uomo e l’invito a contattare i carabinieri allo 0574-7051, nel caso di notizie.