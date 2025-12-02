Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:27

Latina, dà fuoco di notte alle auto della polizia: incastrato dalle telecamere. Il video

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (0)
Nella notte ha incendiato due Jeep Renegade elettriche parcheggiate davanti al comando
Icona dei commenti Commenti

Nelle ultime ore i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina e della Stazione di Sabaudia hanno arrestato un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto il responsabile dell’incendio di due auto della polizia locale del comune pontino. Più in particolare, intorno alle 3 di questa notte, i militari della Stazione di Sabaudia sono intervenuti in via Inghilterra per l’incendio che aveva provocato la distruzione di due Jeep Renegade della polizia locale, parcheggiate entrambe davanti al comando, a ridosso delle colonnine di ricarica (essendo entrambe elettriche). Attraverso la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, i militari hanno avuto modo di riscontrare come un uomo travisato avesse cosparso i veicoli di liquido infiammabile, per poi appiccare l’incendio e allontanarsi a bordo del suo veicolo. Le conseguenti verifiche hanno permesso di identificare l’indagato, che è stato rintracciato e arrestato.
Nel corso delle indagini, sono stati raccolti alcuni elementi di colpevolezza nei suoi confronti anche rispetto ad un incendio di auto a San Felice Circeo, dove è stata presa di mira una macchina di proprietà di un cittadino del posto.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione