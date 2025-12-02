Nelle ultime ore i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina e della Stazione di Sabaudia hanno arrestato un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto il responsabile dell’incendio di due auto della polizia locale del comune pontino. Più in particolare, intorno alle 3 di questa notte, i militari della Stazione di Sabaudia sono intervenuti in via Inghilterra per l’incendio che aveva provocato la distruzione di due Jeep Renegade della polizia locale, parcheggiate entrambe davanti al comando, a ridosso delle colonnine di ricarica (essendo entrambe elettriche). Attraverso la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, i militari hanno avuto modo di riscontrare come un uomo travisato avesse cosparso i veicoli di liquido infiammabile, per poi appiccare l’incendio e allontanarsi a bordo del suo veicolo. Le conseguenti verifiche hanno permesso di identificare l’indagato, che è stato rintracciato e arrestato.

Nel corso delle indagini, sono stati raccolti alcuni elementi di colpevolezza nei suoi confronti anche rispetto ad un incendio di auto a San Felice Circeo, dove è stata presa di mira una macchina di proprietà di un cittadino del posto.