"Non mi ero accorta, ho chiuso gli occhi e ci sono riuscita" ha detto la nuotatrice. Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti e Thomas Ceccon, hanno vinto la medaglia d’oro in 1'22"90, Silvia Di Pietro, Sara Curtis, Agata Maria Ambler e Costanza Cocconcelli sul secondo gradino del podio

Tre medaglie nella prima giornata degli Europei di nuoto: due argenti (due nuovi primati italiani) e un oro. Simona Quadarella ha vinto l’argento nei 400 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta, al via oggi a Lublino, in Polonia, regalando la prima medaglia nella competizione all’Italia. La nuotatrice azzurra ha chiuso in 3’56″70, nuovo primato italiano. L’oro è andato alla tedesca Isabel Gose in 3’54″33, nuovo record europeo, bronzo alla britannica Freya Colbert in 3’56″71. Settimo posto per l’altra italiana in finale, Anna Chiara Mascolo (4’04″13).

“Non mi ero neanche accorta di averla presa, ho chiuso gli occhi e ci sono riuscita. Sono abbastanza sorpresa anche io, sapevo che avrei potuto abbassare un po’ il mio personale, sono veramente contenta per il tempo”. Così la nuotatrice a Rai Sport dopo la medaglia d’argento nei 400m stile libero. “La medaglia d’argento vale tanto, non era una finale facile, sapevo che la Gose sarebbe andata parecchio forte. Ci speravo, ma non ero così convinta“, ha concluso l’azzurra.

Ottima prestazione di Quadarella, che vanta otto ori ai campionati europei, dove si è affermata a Glasgow 2018, a Budapest 2021 ed a Roma 2022. A livello mondiale ha vinto otto medaglie, di cui tre d’oro: ai campionati mondiali di Gwangju 2019 nei 1500 m stile libero, mentre a Doha 2024 sia negli 800 m sia nei 1500 m. A livello olimpico vanta una medaglia di bronzo vinta negli 800 m stile libero ai Giochi olimpici di Tokyo 2020.

Ma quello della Quadarella non è l’unico risultato da festeggiare. Gli azzurri della staffetta 4×50 maschile stile libero, composta da Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti e Thomas Ceccon, ha vinto la medaglia d’oro in 1’22″90, eguagliando il record italiano. Argento alla Polonia (1’23″63), bronzo alla Croazia (1’23″79) e un altro argento è arrivato dalla staffetta 4×50 stile libero donne con il tempo di 1.34.30 nuovo record italiano. Oro per l’Olanda con il tempo di 1.33.85 e bronzo per la Polonia in 1.35.75.

“Questa staffetta non si vinceva dal 2011, abbiamo avuto sempre tanta sfiga. Oggi l’abbiamo portata a casa tutti quanti con dei discreti parziali e abbiamo eguagliato il record italiano. Direi che abbiamo iniziato bene” ha dichiarato Ceccon ai microfoni Rai Sport, “Ho fatto una bella gara, sono un po’ scontento della virata – ha aggiunto Deplano, che ha aperto la staffetta – sono entrato male, ma sono comunque contento del tempo, vuol dire che c’è ancora un margine di miglioramento”. Per Zazzeri “siamo stati molto bravi, siamo molto contenti – ha evidenziato – A questo punto la Polonia ci porta bene”. L’esordiente Guatti ammette che “è stato un buon esordio in un panorama nuovo per me, il cambio era un po’ rischiato ma l’abbiamo portato a casa”.

Infine due azzurri hanno conquistato la finale dei 100 metri rana Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo hanno conquistato l’accesso alla finale grazie al sesto tempo per Martinenghi con 56.72 e al terzo tempo complessivo per Cerasuolo che ha chiuso in 56.32.