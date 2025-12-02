Ho scritto sulla leva obbligatoria, auspicando un esercito europeo che utilizzi razionalmente i miliardi spesi in difesa dall’Ue, già molti di più di quelli spesi dalla Russia. Nell’attesa che gli eserciti siano smantellati, mentre ancora ci sono, sarebbe meglio non lasciarli in mano ai bellicisti. Non vedo minacce russe alla sicurezza europea, visti i risultati della guerra in Ucraina. La Russia vuole appropriarsi delle regioni russofone e non vuole basi militari vicine ai suoi confini. Le conviene riprendere i rapporti commerciali con l’Europa occidentale, con reciproco vantaggio.

L’aumento delle spese militari è pazzesco, ma pare, almeno per il momento, ineludibile, visto che dalla transizione ecologica stiamo passando a quella militare, entrambe impersonate da Roberto Cingolani. I partiti contrari sono pochissimi. I media martellano messaggi che evocano invasioni, ora anche da sud. Se invaderanno la Sicilia, come potremo fuggire alle orde barbariche senza il Ponte sullo Stretto? Con incuranza del ridicolo si insiste con questi messaggi. Pare che funzioni.

Che volevo dire con la leva obbligatoria? Mi ripeto perché quasi tutti i commentatori hanno inteso il contrario di quel che intendevo. L’Art. 52 recita: La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. I costituenti sapevano cosa significa un esercito in grado, almeno in parte, di opporsi alla dittatura. Dopo l’8 settembre una parte dei militari fu deportata (mio padre finì a Buchenwald), una parte si unì alla Resistenza, e una parte restò con i nazisti. Con l’amnistia di Togliatti i fascisti restarono in carica, e nei settori cruciali della Repubblica nata dalla Resistenza restarono gli ex fascisti. I militari di leva, però, rappresentavano la totalità della popolazione maschile.

Ho già raccontato la mia esperienza militare, nel 1976, quando il Pci fu prossimo a vincere le elezioni. Gli ufficiali pianificavano un colpo di stato, noi soldati eravamo pronti ad opporci, con le armi. So bene che il servizio militare era in gran parte un’inutile farsa, ma questo non significa che allora le forze armate siano da lasciare in mano a chi la “pensa in un certo modo”. E lo stesso vale per le forze dell’ordine.

Gli esiti elettorali mostrano che “chi la pensa in un certo modo” prevale e impone una folle corsa agli armamenti. Lasciamo solo “loro” a gestire le forze armate? Penso che i costituenti fossero consapevoli di questi rischi quando scrissero che le Forze Armate devono rispecchiare lo spirito democratico della Repubblica: l’unico modo per ottenerlo è che esprimano tutte le componenti del popolo italiano. Chi ha fatto la Resistenza era probabilmente contrario all’uso delle armi, ma le usò per contrastare nemici interni (i fascisti).

La deriva bellicista che pervade il nostro paese e l’Europa tutta va contrastata con la democrazia, anche partecipando alla costituzione delle Forze Armate. I bellicisti chiedono la leva obbligatoria, e quindi la “mia” proposta e la loro paiono collimare, ma solo apparentemente. In effetti collidono, visto che auspico forze interne di contrasto a derive antidemocratiche, sostenute dal populismo.

In passato, per fornire un reddito agli italiani e comprare il consenso, lo stato assunse, di solito in modo clientelare, un personale che andava ben oltre le necessità operative delle varie strutture. Temo che le Forze Armate saranno qualcosa del genere: un ammortizzatore sociale per garantire un reddito minimo a chi non trova lavoro. E le industrie che fabbricavano beni “civili” saranno riconvertite verso la produzione militare. Il tutto, ovviamente, con fondi pubblici, a detrimento dello stato sociale (welfare) e a favore dello stato militare (warfare). Vogliamo questo?

Io no ma, nel caso avvenga, dovremmo essere pronti. Un’alternativa ci sarebbe: votare per i partiti che si oppongono al bellicismo. Ma pare che gli italiani non siano inclini a questa scelta. O non votano, o votano per i bellicisti, presenti anche nella cosiddetta sinistra. A questo punto chi non è d’accordo farebbe meglio, secondo me, a non restare disarmato, anche per difendere i principi della Costituzione, con i mezzi che essa mette a disposizione, incluso l’Art. 52.

L’Art. 11 ripudia la guerra con i popoli di altre nazioni: proprio quello che ci prepariamo a fare, tradendo la Costituzione. Se, in parallelo assurdo, la Magistratutra fosse dominata da forze antidemocratiche, quale sarebbe la soluzione? Non perseguire la carriera in Magistratura? Nella magistratura ci sono i corrotti, vedi il lodo Mondadori, ma ci sono anche Magistrati che usano l’arma della Legge per far valere principi di Giustizia. Se lo scudo della giustizia e quello delle armi tradissero la democrazia, perderebbero ogni legittimità. Il paradosso è che, democraticamente, si approva il tradimento della Costituzione democratica. Starà a noi restituire all’idea di “difesa” la dignità della partecipazione collettiva — prima che la riducano a potere e profitto.

Ora vediamo se, in tutto questo, qualcuno capisce che auspico che i nostri giovani siano mandati al fronte.