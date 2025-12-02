Da Abu Mazen a Carlo Conti, Di Pietro, Buffon e il ritorno di Fini: FdI presenta il programma di Atreju 2025

Una programma sterminato per l'”edizione più lunga di sempre“. Fratelli d’Italia ha presentato martedì gli appuntamenti di Atreju 2025, la tradizionale festa romana del partito che quest’anno durerà una settimana intera – dal 6 al 14 dicembre – e tornerà ai giardini di Castel Sant’Angelo dopo il trasloco al Circo Massimo nel 2024. L’inaugurazione sabato alle 16 con i saluti del sindaco della Capitale Roberto Gualtieri; domenica 14 la giornata di chiusura con il consueto intervento finale di Giorgia Meloni, preceduto da quelli dei vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, dei leader di Noi Moderati e Udc, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa, e di Fabio Roscani, presidente di Gioventù nazionale (la giovanile di FdI).

Tra gli ospiti internazionali spicca il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, che interverrà venerdì 12. Giovedì 11 il dibattito sulla giustizia con il ministro Carlo Nordio, la presidente di Magistratura democratica Silvia Albano e l’ex pm Antonio Di Pietro, schierato per il sì alla separazione delle carriere. Ad Atreju tornerà anche Gianfranco Fini, ex leader di Alleanza Nazionale – considerato da molti a destra un “traditore” per la sua svolta centrista – che l’8 dicembre incontrerà l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, a 32 anni dalla sfida tra i due per il Campidoglio. Sabato 13 interverranno i leader di opposizione: Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Carlo Calenda e Matteo Renzi, mentre non ci sarà Elly Schlein, che per accettare l’invito aveva chiesto un faccia a faccia con Meloni.

Ci saranno, ovviamente, quasi tutti i ministri del governo: dal titolare della Difesa Guido Crosetto (intervistato dal direttore del Fatto Marco Travaglio il 12 dicembre) al capo del Viminale Matteo Piantedosi (sabato 13), passando per Giancarlo Giorgetti (Economia) e Daniela Santanché (Turismo). Previsti anche una serie di ospiti dal mondo dello spettacolo: il 10 dicembre è in programma un dibattito sulla cultura nazionalpopolare con Carlo Conti, Mara Venier ed Ezio Greggio, ma sparsi per il programma ci sono anche gli attori Raoul Bova, Nicoletta Romanoff e Chiara Francini. Non manca lo sport, con l’ex portiere della nazionale Gigi Buffon e la nuotatrice Carlotta Gilli che si confronteranno sabato 13 con il ministro Andrea Abodi; lo stesso giorno sarà assegnato il “premio Atreju” ai coach delle nazionali maschile e femminile di pallavolo, Ferdinando De Giorgi e Julio Velasco.