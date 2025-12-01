Il mondo FQ

Juventus, lungo stop per Vlahovic: l’infortunio è anche più grave del previsto. I tempi di recupero

Spalletti perde il suo centravanti: i prossimi consulti serviranno a capire se sarà sufficiente la terapia conservativa o se si dovrà ricorrere a un intervento chirurgico
Le sensazioni e le dichiarazioni del post gara non lasciavano presagire nulla di buono, adesso la conferma è arrivata dall’esito degli esami: Dusan Vlahovic rimarrà fuori dai campi per infortunio per almeno 2 mesi e mezzo, nella visione più ottimistica. L’attaccante bianconero – sostituito nel match contro il Cagliari dopo aver accusato dolore in seguito a un tiro in porta, nel momento di maggiore carico sull’adduttore sinistro – si è sottoposto agli esami di rito per capire l’entità dell’infortunio: “Lesione di alto grado della giunzione muscolotendinea dell’adduttore lungo di sinistra”, si legge nella nota del club juventino.

Tradotto: circa tre mesi di stop. I prossimi consulti serviranno a capire se sarà sufficiente la terapia conservativa o se si dovrà addirittura ricorrere a un intervento chirurgico. Nel caso di operazione, i tempi di recupero si allungherebbero ulteriormente. Ad aggravare la situazione è il coinvolgimento del tendine, che allunga il periodo di stop. Una grossa perdita per la Juventus, visto che Vlahovic stava acquisendo continuità nelle prestazioni – nonostante un inizio di stagione non semplicissimo – ed era ormai il titolare scelto da Spalletti.

Juventus, chi sarà il sostituto di Vlahovic: le opzioni

Per la Juventus si apre così la questione del sostituto: a Spalletti le alternative, almeno sulla carta, non mancano. I grandi assenti della complicata stagione della Juventus sono per ora soprattutto i due nuovi acquisti, Jonathan David e Lois Openda. Entrambi considerati tra i migliori attaccanti della loro età, hanno deluso le aspettative e adesso avranno l’occasione di riscatto.

La vittoria in Norvegia – contro il Bodo Glimt in Champions League – di inizio settimana ha visto però finalmente a segno sia David che Openda: per quest’ultimo è stato addirittura il primo gol stagionale. Già contro il Cagliari sono subentrati entrambi, ma senza lasciare il segno. Possibile che adesso nel ruolo di numero nove ci siano loro ad alternarsi, con l’opzione Yildiz falso nove sullo sfondo.

