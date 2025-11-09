“Nello spogliatoio nessuno era contento. C’è la possibilità di cambiare modulo”: Spalletti dopo il pari nel derby

“Non siamo contenti, dentro lo spogliatoio nessuno era contento ed è giusto così”. Così parla Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo il pareggio per 0 a 0 nel derby contro il Torino. Il nuovo tecnico della Juventus aveva mantenuto alto l’ottimismo e il morale dopo il pari in Champions contro lo Sporting Lisbona, ma adesso deve iniziare a registrare quali sono i passi in avanti da fare ancora necessari per cambiare davvero la Juve. Al netto della vittoria all’esordio contro la Cremonese, ora anche Spalletti rischia di diventare vittima della pareggite che ha già condannato Igor Tudor all’esonero. Con il pareggio, i bianconeri sono ora quinti nella classifica di Serie A a quota 19 punti.

E infatti valuta nuovi esperimenti: “C’è la possibilità di cambiare modulo – ha aggiunto l’allenatore toscano sempre in conferenza stampa – mi dispiace andare a casa senza i tre punti però quando capitano partite come quella di stasera non puoi essere distrutto. Ci abbiamo provato per tutta la partita, ai giocatori non posso appuntare qualcosa”. Nelle sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn però Spalletti evidenzia anche gli aspetti negativi: “Quando c’è tutta questa densità bisogna alzare il livello di qualità, la velocità della palla nei passaggi normali può fare la differenza e noi su questo dobbiamo migliorare. Non siamo riusciti a fare delle giocate qualitative e su questo dobbiamo lavorare, c’è era un pò di stanchezza, e si è visto”.

La stanchezza che ha riguardo in particolare alcuni singoli. Yildiz, dice Spalletti, “l’ho fatto giocare nonostante fosse affaticato, ma lo farò rigiocare. Lo tengo dentro anche quando gioca male, lui deve stare tranquillo”. Poi la spiegazione per il cambio Vlahovic–David: “Dentro l’area David è uno bravo, Vlahovic aveva un problemino alla schiena, ha avuto coraggio a mettersi a disposizione e fare una partita come ha fatto. Ha avuto disponibilità, cominciava a essere veramente stremato quando l’ho tolto”.