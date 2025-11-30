Juve, Vlahović infortunato: cos’è successo e quanto dovrà restare fuori. È il momento di David e Openda?

“Si è stirato, ne avrà per un bel po’ di tempo”, chiosa Luciano Spalletti in conferenza stampa. Il tecnico toscano della Juventus aveva tenuto fuori Dušan Vlahović già nella fredda trasferta di Bodø in Champion League proprio perché non al meglio fisicamente: l’infortunio però è comunque arrivato sabato, dopo 30 minuti nella gara casalinga vinta 2 a 1 contro il Cagliari. Già nell’immediato le sensazioni non erano positive per il numero 9 bianconero: si prospettano almeno 55-60 giorni di recupero, ma si teme anche di peggio. L’attaccante ha accusato dolore dopo aver calciato in porta, nel momento di maggiore carico sull’adduttore sinistro. Ora Vlahović è nelle mani del J|Medical, il centro medico della Juve a Torino, dove domenica svolgerà gli esami strumentali volti a chiarire con precisione l’entità dell’infortunio e del recupero.

E per la squadra si apre la questione del sostituto: se l’infortunio del serbo lo scorso anno aveva costretto Thiago Motta a soluzioni posticce e di bisogno, con adattamenti originali come Weah o McKennie punte centrali, a Spalletti le alternative, almeno sulla carta, non mancano. I grandi assenti della complicata stagione della Juventus sono per ora soprattutto i due nuovi acquisti, Jonathan David e Lois Openda. Entrambi annoverati tra i migliori centravanti della loro età, il loro avvio di stagione a dir poco grigio ha “costretto” prima Igor Tudor e poi il tecnico di Certaldo a rimettere al centro del progetto e dell’attacco Vlahović, dato per sicuro partente in estate. La vittoria in Norvegia di inizio settimana ha visto però finalmente a segno sia David che Openda: per quest’ultimo è stato addirittura il primo gol stagionale. Subentrati contro il Cagliari sono apparsi spaesati e fuori fuoco: ora saranno probabilmente responsabilizzati dal mister.

Intanto Spalletti, ai microfoni, è stato chiaro: “Non posso promettere a tutti di farli giocare 90 minuti. David e Openda sono attaccanti centrali. Eventualmente David può fare la seconda punta, è più palleggio e relazionale. Poi sono entrambi molto bravi a fare gol. Ci vorrebbe far due/tre gol di fila così da prendere più sicurezza e diventano più tranquilli. Ma nel calcio bisogna anche guadagnarsela e riuscire anche da soli. Una volta che uno ha guadagnato, assume quella postura lì. Tutti hanno dubbi e sono loro che possono toglierli. Devi avere quella faccettina di caz*o, gli altri altrimenti si accorgono che sei timido e ti danno schiaffi“.