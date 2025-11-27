Il mondo FQ

Omicidio Marco Veronese, il video dell’aggressione mortale nel Torinese: così l’assassino lo ha colpito in strada

Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno ripreso gli ultimi momenti di vita dell'imprenditore 39enne ucciso a Collegno
Una telecamera di sicurezza della zona ha immortalato gli ultimi momenti di vita di Marco Veronese, l’imprenditore 39enne ucciso nella notte del 23 ottobre a Collegno in provincia di Torino sotto casa dei genitori. Sulla base di queste immagini i carabinieri di Torino hanno arrestato il presunto autore dell’omicidio, Michele Nicastri, fidanzato dell’ex compagna della vittima che con la donna aveva avuto dei figli. Grazie alle indagini delle forze dell’ordine sono stati ricostruiti gli ultimi momenti di vita della vittima: dall’arrivo sul luogo del delitto dell’uomo, all’aggressione con la conseguente fuga dell’omicida. Uno spostamento individuato grazie all’acquisizione delle registrazioni di centinaia di sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati. Le immagini mostrate in un video diffuso dai carabinieri.

