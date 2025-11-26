Il mondo FQ

Voleva arrivare a Capri ma finisce a Procida: velista svedese di 80 anni perde il controllo della barca. Salvato dalla Lega Navale

di F. Q.
Soccorso tempestivo da parte delle autorità la sera di lunedì 26. L'uomo era infreddolito e confuso ma ha subito chiarito: "Fatemi dormire in barca"
Credeva di essere a Capri ma era finito a Procida. Colpa del vento di libeccio che ha spinto un 80enne svedese fuori rotta. Il velista, partito dalla Sicilia con la sua imbarcazione, è stato soccorso infreddolito e spaesato dalla Lega Navale Italiana di Procida. Il rischio era alto, perché il mezzo ormai fuori controllo rischiava di sbattere contro i traghetti nel porto di Marina Grande.

La sera di sabato 24 il vento soffiava forte sull’isola e, intorno alle 21.30, è apparsa tra le ombre delle barche in riposo e gli scogli frastagliati la Hall&Bberg-Rassy 310 dell’anziano ormai ingovernabile. Ad accorgersi della situazione per primo è stato il comandante dei Carabinieri di Procida, Antonio Di Francia, che ha lanciato i soccorsi. La barca intralciava le manovre dei traghetti commerciali ed è stata ormeggiata con l’aiuto del personale Lni presso la loro base navale.

Pochi danni, per fortuna, e solo qualche sartia piegata. Da capire se l’arrivo a Procida da parte dell’uomo sia stato casuale oppure una richiesta d’aiuto. A colpire però è stata la richiesta dell’anziano di non lasciare l’imbarcazione per la notte, chiedendo di dormirci a bordo. Richiesta a cui il 118, arrivato ad assisterlo, ha dovuto esprimere il suo diniego convincendolo a riposare in un B&B nelle vicinanze.

