Soccorso tempestivo da parte delle autorità la sera di lunedì 26. L'uomo era infreddolito e confuso ma ha subito chiarito: "Fatemi dormire in barca"

Credeva di essere a Capri ma era finito a Procida. Colpa del vento di libeccio che ha spinto un 80enne svedese fuori rotta. Il velista, partito dalla Sicilia con la sua imbarcazione, è stato soccorso infreddolito e spaesato dalla Lega Navale Italiana di Procida. Il rischio era alto, perché il mezzo ormai fuori controllo rischiava di sbattere contro i traghetti nel porto di Marina Grande.

La sera di sabato 24 il vento soffiava forte sull’isola e, intorno alle 21.30, è apparsa tra le ombre delle barche in riposo e gli scogli frastagliati la Hall&Bberg-Rassy 310 dell’anziano ormai ingovernabile. Ad accorgersi della situazione per primo è stato il comandante dei Carabinieri di Procida, Antonio Di Francia, che ha lanciato i soccorsi. La barca intralciava le manovre dei traghetti commerciali ed è stata ormeggiata con l’aiuto del personale Lni presso la loro base navale.

Pochi danni, per fortuna, e solo qualche sartia piegata. Da capire se l’arrivo a Procida da parte dell’uomo sia stato casuale oppure una richiesta d’aiuto. A colpire però è stata la richiesta dell’anziano di non lasciare l’imbarcazione per la notte, chiedendo di dormirci a bordo. Richiesta a cui il 118, arrivato ad assisterlo, ha dovuto esprimere il suo diniego convincendolo a riposare in un B&B nelle vicinanze.