“I ladri sono entrati, in casa c’erano la baby sitter e i miei bambini. C’è qualcosa che non funziona”: la denuncia della moglie di Pinamonti

di F. Q.
L'attaccante era impegnato nel posticipo di Serie A tra Sassuolo e Pisa, quando all'interno della sua abitazione si è introdotta una banda di malviventi
Ancora i ladri in azione all’interno di un’abitazione di un calciatore. Dopo Jamie Vardy, vittima di un furto da oltre 100mila euro di una banda di malviventi nella sua villa a Salò, anche Andrea Pinamonti ha avuto un’esperienza simile, sempre mentre era in campo. L’attaccante del Sassuolo era infatti impegnato nel posticipo di Serie A contro il Pisa, quando all’interno della sua abitazione si sono introdotti dei ladri.

I fatti risalgono a lunedì sera, quando nella casa del calciatore a Modena c’erano i due bambini con la babysitter, mentre la sua compagna Dasha Lapushka era allo stadio. Ed è stata proprio la stessa Lapushka, influencer e modella nata in Bielorussia, a denunciare tutto in una storia su Instagram.

“Ieri sera mentre ero a guardare la partita del mio fidanzato, sono entrati ladri in casa. C’erano la baby sitter e i miei due bambini: grazie a Dio i piccoli erano giù e stanno bene ed è davvero l’unica cosa che conta. Le cose materiali si ricomprano, la serenità no”, ha detto la compagna di Pinamonti.

Poi nella parte finale una riflessione più generale per quanto accaduto: “Chi fa del male semina solo male e prima o poi la vita presenta il conto. Spero che chi ha fatto questo venga presto individuato e fermato. Purtroppo, in Italia negli ultimi anni c’è qualcosa che non funziona: troppi furti, troppa violenza, troppi femminicidi. Forse, con punizioni più adeguate, molti ci penserebbero due volte prima di agire”, ha concluso Dasha Lapushka.

