“Ha rischiato di perdere una gamba e le è esploso un ginocchio. Basta, spero smetta, tanto ha vinto tutto”: la mamma di Brignone

“I medici mi dicono che Fede ha la gamba staccata dal corpo e che rischia seriamente di perderla. Ho visto solo una volta le immagini della sua caduta. Orribile, non le guardo più”. Ninna Quario, madre di Federica Brignone, ha raccontato al Corriere della Sera i primi momenti dopo l’incidente di aprile che tiene da diversi mesi fuori la sciatrice italiana, punta di diamante della nazionale. Infortunio in cui Brignone aveva riportato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra.

Dopo sette mesi “ha di nuovo la gamba, con i suoi muscoli, il ginocchio. Cammina e per me è già tantissimo. Ora bisogna capire se è tornata anche come sciatrice”. Il tema è ovviamente sempre lo stesso: capire se Federica Brignone riuscirà a recuperare per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. A oggi una sua presenza è improbabile, considerando che a poco più di due mesi dal via è tornata ad allenarsi da pochissimo e non è ancora tornata sugli sci. Ma le pressioni sono fortissime.

“Ha ripreso ad allenarsi da qualche giorno, fin qui ha fatto solo riabilitazione, ed entro la fine del mese tornerà sulla neve. Il punto è tutto lì: se si sentirà bene come prima sugli sci ci sarà”. I tanti tifosi e appassionati sperano in un suo completo recupero e in una sua presenza a Milano-Cortina, ma Ninna Quario la pensa diversamente: “Come mamma, spero che smetta. Ha vinto tutto, va bene anche se la chiude qui. Si è distrutta una gamba, il ginocchio le è esploso, sarebbe già fantastico vederla tornare in gara e basta”.

Nei mesi scorsi Brignone aveva raccontato come stava procedendo il suo recupero, ma c’è davvero tanta incertezza su quando e come recupererà. La campionessa italiana si era fatta male durante il gigante femminile dei Campionati Italiani di sci alpino 2025, sulle nevi della Val di Fassa, il 3 aprile 2025. Pochi giorni prima aveva conquistato la Coppa del Mondo generale di sci.

Poi, il tremendo infortunio: Brignone ha inforcato col braccio destro una porta e nella caduta ha ruotato il ginocchio, prendendo una forte botta alla tibia. Fatti gli esami, la diagnosi è stata delle peggiori: frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia dell’ok dei medici per tornare sugli sci, mai però confermata.