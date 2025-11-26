Da Alcaraz a Berrettini: così i tennisti in vacanza nei resort di lusso fanno da allenatori ai turisti vip

Il campione spagnolo ha aderito lo scorso anno nella Repubblica Dominicana e lo rifarà ai Caraibi, mentre il campione di Davis alle Maldive con Paul Badosa. Ma in passato ci sono altri volti noti che hanno partecipato

Apprendere da vicino le tecniche di servizio di Matteo Berrettini o il drop shot di Carlos Alcaraz mentre ci si rilassa in vacanza in resort di lusso è possibile. È la nuova tendenza targata Lux Tennis, società che – come si evince dal nome – si occupa di creare partnership con luoghi di lusso in varie di zone del mondo, garantendo lezioni private tennistiche, a volte anche con campioni del tennis che – occasionalmente o con continuità – collaborano con l’agenzia.

Esempio pratico: Matteo Berrettini si trova alle Maldive in questi giorni con il fratello Jacopo. Per quattro giorni è possibile incontrarli, partecipare a una lezione di tennis da un’ora personalizzata e scambiare due parole con loro. Berrettini è solo il primo di una lunghissima lista di tennisti che negli anni hanno aderito, aderiscono e aderiranno ai cosiddetti LT Star Events. Nel 2024 lo aveva già fatto anche Carlos Alcaraz, durante la sua vacanza in Repubblica Dominicana al Putacana Resort.

Quest’anno lo rifarà a dicembre, al COMO Parrot Cay, resort su un’isola privata dell’arcipelago di Turks and Caicos, nel Mar dei Caraibi. E ancora – oltre ai due Brand ambassadors, Martina Hingis e David Ferrer – sarà possibile prenotare una lezione di tennis con Paula Badosa, nello stesso posto di Matteo e Jacopo Berrettini.

Il procedimento è semplice: i campioni del tennis arrivano in posti di lusso in vacanza, per ricaricarsi dopo una stagione complicata, ma tramite accordi con il resort (attraverso la Lux Tennis), in quei giorni si rendono disponibili – a fronte ovviamente di accordi economici – per fornire lezioni private di tennis a gente disposta a pagare non pochi soldi per un’esperienza simile.

Gli eventi del 2025

Tra gli eventi confermati quest’anno sul sito della Lux Tennis – tra padel e tennis – ce ne sono 13, alcuni già svolti, altri in programma in questo periodo e altri ancora nei prossimi mesi. Questo l’elenco:

Iga Świątek – One&Only Le Saint Géran — novembre (data non specificata)

— novembre (data non specificata) Karen Khachanov – One&Only Le Saint Géran — 14 e 17 novembre

— 14 e 17 novembre Paula Badosa – Patina Maldives — 25 e 26 novembre

— 25 e 26 novembre Matteo Berrettini – Patina Maldives — Dal 27 al 30 novembre

— Dal 27 al 30 novembre Santiago González – Kanai, Mexico — 29 novembre

— 29 novembre Carlos Alcaraz – COMO Parrot Cay — dicembre (data non specificata)

— dicembre (data non specificata) Caroline Garcia – Fairmont Royal Palm Marrakech — 7 dicembre

— 7 dicembre David Ferrer – Fairmont Royal Palm Marrakech — Dal 7 all’11 dicembre

— Dal 7 all’11 dicembre Coki Nieto (Padel, numero 8 ranking Wtp) – Puntacana Resort & Club — 17, 19 e 21 dicembre

(Padel, numero 8 ranking Wtp) — 17, 19 e 21 dicembre Aleksandra Krunić – Anantara Salalah, Oman —Dal 18 al 20 dicembre

—Dal 18 al 20 dicembre Seba Nerone (Padel, ex numero 1 ranking Wtp) – Finolhu Baa Atoll — Dal 28 al 30 dicembre

(Padel, ex numero 1 ranking Wtp) — Dal 28 al 30 dicembre Arturo Coello (Padel, numero 1 ranking Wtp) – Patina Maldives — 29 e 30 dicembre

(Padel, numero 1 ranking Wtp) — 29 e 30 dicembre Francisco Cabeza (Padel, numero 41 ranking Wtp) – Patina Maldives — 29 e 31 dicembre, 2 gennaio

La lista di chi ha aderito negli anni

Ma ci sono diversi altri tennisti che in passato hanno aderito a eventi speciali della Lux Tennis. E tantissimi anche molto noti. Tra questi Alexander Zverev (ma non quest’anno), Alejandro Davidovich-Fokina, Frances Tiafoe, Flavia Pennetta e Fabio Fognini, Andreas Seppi, Holger Rune e diversi altri volti famosi. Sia del tennis attuale, che altri ritirati ma che in passato hanno occupato anche la top 10 del ranking Atp o Wta. Nello specifico degli italiani, Seppi ha partecipato ad alcuni eventi a Villa d’Este, mentre la coppia Fognini-Pennetta sia in Italia che all’estero. Questa la lista: