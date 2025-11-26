Da Alcaraz a Berrettini: così i tennisti in vacanza nei resort di lusso fanno da allenatori ai turisti vip
Apprendere da vicino le tecniche di servizio di Matteo Berrettini o il drop shot di Carlos Alcaraz mentre ci si rilassa in vacanza in resort di lusso è possibile. È la nuova tendenza targata Lux Tennis, società che – come si evince dal nome – si occupa di creare partnership con luoghi di lusso in varie di zone del mondo, garantendo lezioni private tennistiche, a volte anche con campioni del tennis che – occasionalmente o con continuità – collaborano con l’agenzia.
Esempio pratico: Matteo Berrettini si trova alle Maldive in questi giorni con il fratello Jacopo. Per quattro giorni è possibile incontrarli, partecipare a una lezione di tennis da un’ora personalizzata e scambiare due parole con loro. Berrettini è solo il primo di una lunghissima lista di tennisti che negli anni hanno aderito, aderiscono e aderiranno ai cosiddetti LT Star Events. Nel 2024 lo aveva già fatto anche Carlos Alcaraz, durante la sua vacanza in Repubblica Dominicana al Putacana Resort.
Quest’anno lo rifarà a dicembre, al COMO Parrot Cay, resort su un’isola privata dell’arcipelago di Turks and Caicos, nel Mar dei Caraibi. E ancora – oltre ai due Brand ambassadors, Martina Hingis e David Ferrer – sarà possibile prenotare una lezione di tennis con Paula Badosa, nello stesso posto di Matteo e Jacopo Berrettini.
Il procedimento è semplice: i campioni del tennis arrivano in posti di lusso in vacanza, per ricaricarsi dopo una stagione complicata, ma tramite accordi con il resort (attraverso la Lux Tennis), in quei giorni si rendono disponibili – a fronte ovviamente di accordi economici – per fornire lezioni private di tennis a gente disposta a pagare non pochi soldi per un’esperienza simile.
Gli eventi del 2025
Tra gli eventi confermati quest’anno sul sito della Lux Tennis – tra padel e tennis – ce ne sono 13, alcuni già svolti, altri in programma in questo periodo e altri ancora nei prossimi mesi. Questo l’elenco:
- Iga Świątek – One&Only Le Saint Géran — novembre (data non specificata)
- Karen Khachanov – One&Only Le Saint Géran — 14 e 17 novembre
- Paula Badosa – Patina Maldives — 25 e 26 novembre
- Matteo Berrettini – Patina Maldives — Dal 27 al 30 novembre
- Santiago González – Kanai, Mexico — 29 novembre
- Carlos Alcaraz – COMO Parrot Cay — dicembre (data non specificata)
- Caroline Garcia – Fairmont Royal Palm Marrakech — 7 dicembre
- David Ferrer – Fairmont Royal Palm Marrakech — Dal 7 all’11 dicembre
- Coki Nieto (Padel, numero 8 ranking Wtp) – Puntacana Resort & Club — 17, 19 e 21 dicembre
- Aleksandra Krunić – Anantara Salalah, Oman —Dal 18 al 20 dicembre
- Seba Nerone (Padel, ex numero 1 ranking Wtp) – Finolhu Baa Atoll — Dal 28 al 30 dicembre
- Arturo Coello (Padel, numero 1 ranking Wtp) – Patina Maldives — 29 e 30 dicembre
- Francisco Cabeza (Padel, numero 41 ranking Wtp) – Patina Maldives — 29 e 31 dicembre, 2 gennaio
La lista di chi ha aderito negli anni
Ma ci sono diversi altri tennisti che in passato hanno aderito a eventi speciali della Lux Tennis. E tantissimi anche molto noti. Tra questi Alexander Zverev (ma non quest’anno), Alejandro Davidovich-Fokina, Frances Tiafoe, Flavia Pennetta e Fabio Fognini, Andreas Seppi, Holger Rune e diversi altri volti famosi. Sia del tennis attuale, che altri ritirati ma che in passato hanno occupato anche la top 10 del ranking Atp o Wta. Nello specifico degli italiani, Seppi ha partecipato ad alcuni eventi a Villa d’Este, mentre la coppia Fognini-Pennetta sia in Italia che all’estero. Questa la lista:
- David Ferrer
- Martina Hingis
- Carlos Alcaraz
- Andreas Seppi
- Garbiñe Muguruza
- Nicolás Almagro
- Alexander Zverev
- Mischa Zverev
- Marcelo Melo
- Daniil Medvedev
- Fernando Verdasco
- Tomáš Berdych
- Ana Ivanovic
- Juan Carlos Ferrero
- Elena Svitolina
- Jaume Munar
- Flavia Pennetta
- Fabio Fognini
- Alejandro Davidovich Fokina
- Francesc Tiafoe
- Hugo Nys
- Édouard Roger-Vasselin
- Daniel Brands
- Bob Bryan
- Elina Svitolina
- Karolína Plíšková
- Ugo Humbert
- Belinda Bencic
- Angelique Kerber
- Carla Suárez Navarro
- Timea Bacsinszky
- Mary Pierce
- Michael Chang
- Tommy Haas
- Marin Čilić
- Donna Vekić
- Marion Bartoli