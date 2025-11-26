La nuova moda per gli ultra ricchi: allenamenti esclusivi con i campioni del tennis durante le vacanze nei resort

Tutto è gestito dalla "Lux Tennis", società specializzata nel settore che ha come Brand ambassadors Martina Hingis e David Ferrer: possibile giocare anche con Alcaraz e Berrettini

Sdraio a riva, panorama paradisiaco, mare calmo, cocktail, piatto di frutta e… lezione di tennis con uno tra Carlos Alcaraz, Matteo Berrettini (e fratello), Paula Badosa e tanti altri. Insomma, ampia scelta a seconda della destinazione della propria vacanza. È la nuova moda degli ultra ricchi, frequentatori di mete paradisiache come Maldive, Messico, Marocco e tante altre. Basta prenotare in un resort da sogno convenzionato con la Lux Tennis, società leader nella gestione delle lezioni private con dei tennisti famosi in resort di lusso, che ha come brand ambassadors Martina Hingis e David Ferrer. Sul sito ufficiale della società c’è ampia scelta: dal 25 al 30 novembre si può giocare con Matteo e Jacopo Berrettini o con Paula Badosa alle Maldive, mentre a dicembre – alle Bahamas – si può giocare con Carlos Alcaraz al COMO Parrot Cay.

Come funziona e i prezzi da capogiro

Già, proprio con il numero uno al mondo. Perché anche lo spagnolo ha ceduto alla tentazione, già dall’anno scorso. Un’ora di tennis al giorno: è questa l’offerta di Lux Tennis per chi decide di trascorrere la propria vacanza nei resort di lusso convenzionati. E la lista delle città che hanno aderito alla proposta sono tante. Tra i luoghi italiani ci sono il Castello di Casole in Toscana, Villa d’Este in Lombardia e Romazzino, in Costa Smeralda in Sardegna. Tra queste, l’unica italiana in cui è possibile prenotare lezioni private di tennis con coach Atp specializzati è Villa d’Este, mentre nelle altre è possibile svolgere esperienze tennistiche ma non private. Per quanto riguarda invece gli LT Star events (eventi con i tennisti menzionati), la prenotazione è possibile solo in poche delle location presenti e consultabili sul sito.

E i prezzi ovviamente non sono proprio economici. La quota d’iscrizione una tantum è di 290€. Quota che comprende l’onboarding, l’impostazione del servizio concierge e l’accesso immediato alla piattaforma privata. L’abbonamento annuale costa invece 1490€ e permette di avere per 12 mesi l’accesso illimitato ai servizi della Lux Tennis, tra cui assistenza concierge personalizzata, prenotazioni presso hotel e ville partner, accesso a sessioni di coaching private, eventi con i big del tennis e molto altro. Ovviamente, a tutto questo va aggiunto il prezzo per il viaggio e il pernottamento nei resort di lusso.

Da Badosa a Kachanov, chi sono i tennisti che hanno detto sì

Sono in tantissimi i tennisti alle Maldive, ma non tutti sono presenti nella lista presente sul sito della Lux Tennis: per esempio al momento anche Alexander Zverev (che lo scorso anno aderì al Patina Maldives, lo stesso di Berrettini e Badosa), Jannik Sinner e Flavio Cobolli si trovano lì in vacanza, ma nessuno dei tre – almeno ufficialmente – è impegnato in lezioni di tennis nel resort di lusso che li ospita.

Per quanto riguarda i tennisti che hanno detto sì alla proposta della Lux Tennis ci sono nomi di assoluto spessore: dal già citato Alcaraz alla numero 2 del tennis femminile Iga Swiatek, passando per Matteo Berrettini e Paula Badosa, fino a Karen Khachanov e la star del padel Arturo Coello. Oltre ovviamente ai due brand ambassadors, Martina Hingis e David Ferrer. E in passato anche Frances Tiafoe, Daniil Medvedev, Holger Rune e tanti altri si sono prestati agli allenamenti con i turisti vip. Negli anni anche Garbine Muguruza e Andreas Seppi sono stati ospiti nei resort italiani già citati.