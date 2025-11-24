Il mondo FQ

Bolelli rompe il trofeo della Coppa Davis, Berrettini si mette le mani nei capelli: poi provano a ripararlo sul palco | Video

di F. Q.
Momento esilarante durante la premiazione a Bologna dopo la vittoria in finale contro la Spagna: l'Insalatiera è caduta a terra
Attimi di “apprensione” durante la premiazione dell’Italia dopo la vittoria in Coppa Davis in finale contro la Spagna. Mentre infatti i tennisti si passavano tra loro la coppa per le classiche foto, nel passaggio a Simone Bolelli, si è staccata la parte superiore del trofeo, caduta a terra sotto lo sguardo sorpreso del doppista azzurro. Il primo a notare tutto è stato Matteo Berrettini, che si è prima messo le mani ai capelli tra le risate, poi ha aiutato Bolelli.

Momento che ha divertito anche Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, che hanno applaudito e poi riso vedendo la “disavventura” del compagno di nazionale. Un momento ripreso anche dalle telecamere, visto che in quel momento l’inquadratura era esattamente su Simone Bolelli, che poi grazie all’aiuto di Matteo Berrettini è riuscito a ricomporre l’Insalatiera, riagganciandola al cilindro, alzarla al cielo e mettersi in posa per la classica foto post vittoria. Un momento simpatico, che ha divertito anche Volandri e Vavassori – più distanti – ma anche loro sorridenti.

Intanto gli azzurri si sono poi lasciati andare ai festeggiamenti nel post vittoria: un trionfo storico – il terzo consecutivo nella competizione per l’Italia – in finale contro la Spagna, battuta nei due singolari. Italia che non ha perso nemmeno un match: sia Berrettini che Cobolli infatti hanno vinto tre singolari su tre contro Austria, Belgio e appunto Spagna.

