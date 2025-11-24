“Non posso cambiare i giocatori? Sta bene, poi è una mia scelta tecnica”. Così Cristian Chivu dopo il derby perso dall’Inter per 1-0 contro il Milan con il gol di Christian Pulisic. Un match in cui l’Inter ha avuto diverse occasioni, ha colpito due pali e ha anche fallito un calcio di rigore con Hakan Calhanoglu, parato da un super Mike Maignan. “I ragazzi della panchina danno il loro contributo, lo hanno fatto sempre in queste dodici giornate. La decisione è mia”, ha concluso Chivu sulla questione Lautaro Martinez.

E ancora sulla sconfitta nonostante le tante occasioni create: “Non c’è solo quanto abbiamo creato, c’è anche la prestazione, l’attenzione. Non abbiamo subito ripartenze, sapendo che i due davanti potevano metterci in difficoltà. L’unica volta che siamo andati col lancio lungo, abbiamo perso palla e subito gol”. Un gol arrivato al secondo tiro in porta del Milan, su una respinta decisamente rivedibile da parte di Yann Sommer su un tiro di Saelemaekers.

“Poi quattro sconfitte in 12 giornate sono un po’ troppe. Ma la classifica per fortuna è corta e siamo lì. Dobbiamo gestire bene la frustrazione perché perdere una partita così può lasciare il segno”. L’Inter si trova adesso al terzo posto in classifica con 24 punti, dietro a Napoli e Milan (25) e soprattutto alla Roma (27), capolista solitaria. Non una situazione sicuramente irreparabile, ma c’è un problema scontri diretti.

Nelle tre partite contro Juventus, Napoli e Milan infatti l’Inter ha fin qui ottenuto zero punti, pur giocando per lunghi tratti meglio delle avversarie. “Bisogna percepire meglio il pericolo, fare qualche contrasto in più e spendere anche qualche cartellino giallo in più per non prendere ripartenze”, ha riassunto Cristian Chivu.