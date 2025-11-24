“E’ stato un gol molto facile, Maignan forse ha parato 10 volte. Questo è il mio lavoro, ero al posto giusto nel momento giusto”. Così Cristian Pulisic ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria del Milan nel Derby contro l’Inter. Sua l’unica rete del match, terminato 1 a 0 in favore dei rossoneri: l’attaccante americano timbra al 54esimo in contropiede, quando ribadisce in rete un diagonale di Saelemaekers respinto corto e male dal portiere nerazzurro Yann Sommer. Sull’altro fronte decisive invece le parate di un super Mike Maignan: solo nel primo tempo il francese con due miracoli evita due gol già fatti, mentre sul terzo viene salvato dal palo. Nella ripresa poi para un rigore ad Hakan Calhanoglu.

Così il Milan di Max Allegri porta a casa una vittoria che vale il secondo posto in classifica con 25 punti alla pari del Napoli, a -2 dalla Roma capolista. L’Inter perdendo scivola invece al quarto posto con 24 punti insieme al Bologna, a -3 dalla vetta. Per il gol decisivo Pulisic è stato premiato come migliore in campo, ma ha appunto sottolineato come il premio lo avrebbe meritato Maignan. E in effetti il portiere rossonero è stato il vero eroe della serata. Impietoso il confronto con il collega Sommer, che si è fatto trovare impreparato nell’unica azione pericolosa costruita dal Milan in tutto il match.

“È una cosa buona giocare bene contro le grandi squadre, ma dobbiamo mantenere la stessa intensità anche contro gli altri”, l’altro commento di Pulisic a fine gara. Il Milan infatti ha vinto gli scontri diretti perdendo punti con le piccole. Su questo aspetto è intervenuto anche Allegri: ”Il fatto degli scontri diretti è una bella gioia, poi ci sono campionati in cui vinci tutti gli scontri diretti ma perdi punti con le piccole. Ma alla fine i punti che abbiamo sono quelli che meritiamo“.