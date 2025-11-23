Il tecnico dei Citizens ha discusso con un avversario e poi si è avvicinato a un operatore con la telecamera, sussurandogli qualcosa

Dopo quattro vittorie consecutive tra campionato e le varie coppe, il Manchester City è caduto per 2-1 sul campo del Newcastle nella giornata numero 12 di Premier League. Una partita in cui dopo un primo tempo noioso, si è sbloccata al 63esimo con il gol di Barnes e tra il 68esimo e il 70esimo ha visto prima il pareggio di Ruben Dias e poi il secondo gol di Barnes, decisivo per la vittoria finale. Un match nervoso, intenso e che ha lasciato strascichi anche nel post partita, con Pep Guardiola nervoso.

L’allenatore dei Citizens – che poche settimane fa ha collezionato la panchina numero 1000 in carriera – ha infatti avuto un’accesa discussione con Bruno Guimaraes, calciatore del Newcastle, dopo il fischio finale. Guardiola ha mostrato una tensione fuori dalla sua consuetudine, sia per l’occasione persa di avvicinarsi all’Arsenal, sia per alcune decisioni arbitrali contestate.

Ecco perché dopo aver detto qualcosa all’arbitro, ha litigato con Bruno Guimaraes: il motivo è legato a un’altra discussione, quella tra il centrocampista brasiliano e Donnarumma per un presunto contatto di gioco falloso in occasione del gol del Newcastle. Guardiola ha deciso di parlarne con il diretto interessato, ma in maniera abbastanza animata. E come se non bastasse, successivamente ha anche discusso con un cameraman.

Il tecnico infatti – all’apparenza visibilmente nervosissimo – mentre usciva dal campo ha cambiato direzione e si è avvicinato a un cameraman, gli ha spostato la cuffia da un orecchio e gli ha sussurrato qualcosa. Dialogo non udibile e non percepibile dal labiale, ma – a giudicare dal linguaggio del corpo – l’allenatore catalano, si è innervosito perché il cameraman in questione si sarebbe avvicinato troppo per riprendere il litigio tra l’allenatore e Bruno Guimaraes, probabilmente esasperato dal momento e dalla sconfitta.

Anche su questo episodio, però, Guardiola ha scelto di non rispondere nel dettaglio, di non alimentare polemiche e – intervistato a caldo – si è solo limitato a dire: “Va tutto bene”. Una versione di Guardiola che non si vede spesso, che ha fatto subito il giro del mondo.