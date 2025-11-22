Il mondo FQ

Nessun caso di febbre di Marburg ad Asti: negativi i test sul paziente ricoverato

di F. Q.
L’anziano è rimasto sotto osservazione fino al completamento degli accertamenti. Ora le sue condizioni sono stabili e, con la conferma della negatività ai test, verrà dimesso nelle prossime ore.
Non era febbre di Marburg. Si è concluso con esito rassicurante il caso del paziente ricoverato all’Ospedale Cardinal Massaia di Asti per un sospetto di febbre emorragica. Il secondo campione ematico inviato nelle prime ore di sabato mattina all’Istituto Spallanzani di Roma ha confermato il risultato negativo già emerso dal primo test, escludendo così la presenza dell’infezione.

L’uomo, 81 anni, si era presentato giovedì al Pronto soccorso con sintomi compatibili con la malattia, dopo un recente viaggio in Etiopia, in un’area in cui sono segnalati focolai di febbre emorragica. In via precauzionale era stato immediatamente avviato il protocollo di sicurezza: isolamento del paziente, attivazione del SISP, del DIRMEI regionale e della rete nazionale con lo Spallanzani. Ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale astigiano, l’anziano è rimasto sotto osservazione fino al completamento degli accertamenti. Ora le sue condizioni sono stabili e, con la conferma della negatività ai test, verrà dimesso nelle prossime ore.

