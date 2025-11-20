Il mondo FQ

Ultimo aggiornamento: 17:42

Padova, finisce nel canale con l’auto e vi rimane intrappolato: il salvataggio eroico di due passanti – Video

di F. Q.
È successo nel canale Battaglia, alle porte di Padova
È uscito di strada e con l’auto è finito in un canale. Quando sembrava che l’incidente si potesse trasformare in tragedia, ecco l’intervento insperato di due – è il caso di dirlo – eroi. L’imprenditore padovano Giuseppe Salvalajo è stato salvato dalle acque del canale Battaglia, dove stava annegando, intrappolato nella sua vettura. Per cause ancora da chiarire l’anziano impresario, fondatore dell’omonima azienda che opera nel settore dei recuperi architettonici di pregio, ha perso il controllo della macchina ed è rimasto sotto choc all’interno dell’abitacolo. Come si vede nel video, due uomini si sono tuffati e lo hanno messo in salvo. “Mi sono buttato subito in acqua e in un attimo con l’aiuto di un altro passante siamo riusciti a tirare fuori il signor Giuseppe, che conosco da tempo”, ha spiegato spiega Elton Zefi, 32 anni compiuti proprio oggi.

