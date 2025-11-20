Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 11:25

Indagato il pediatra che ha dimesso la bimba di 2 anni morta a Borgo Valbelluna (Belluno)

di F. Q.
Il medico aveva visitato la piccola, arrivata al nosocomio con la febbre altissima, e poi aveva firmato la sua dimissione prescrivendo una terapia antibiotica e aerosol
Indagato il pediatra che ha dimesso la bimba di 2 anni morta a Borgo Valbelluna (Belluno)
Icona dei commenti Commenti

C’è una iscrizione nel registro degli indagati di Belluno per il caso della bimba di 2 anni morta poco dopo essere stata dimessa dall’ospedale. È indagato il pediatra che si trovava in servizio, nella notte tra venerdì e sabato scorso, all’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. Il medico aveva visitato la piccola, arrivata al nosocomio con la febbre altissima, e poi aveva firmato la sua dimissione prescrivendo una terapia antibiotica e aerosol come scrivono oggi i giornali del Gruppo Nems.

Le prime risposte arriveranno dall’autopsia già disposta da pm Claudio Fabris e che si terrà 21 novembre. L’incarico è stato conferito al dottor Antonello Cirnelli, la famiglia ha nominato, a sua volta, uno specialista, e l’ha fatto anche l’Usl 1 Dolomiti. La Procura ipotizza il reato di omicidio colposo.

La piccola da alcuni giorni presentava sintomi febbrili con raffreddore, tosse e respiro affannato. Venerdì sera i genitori, preoccupati per l’aggravarsi delle condizioni, l’avevano portata al Pronto soccorso pediatrico di Feltre dove era stata visitata ed erano stati effettuati una serie di accertamenti. Al termine degli esami, dato che la bambina non sembrava presentare criticità importanti e aveva parametri stabili, era stata dimessa sabato con una terapia da seguire. Sabato pomeriggio, però, le condizioni della piccola si erano improvvisamente aggravate: la bambina era andata in affanno accusando un malore. La famiglia aveva presentato un esposto chiedendo di accertare se la malattia fosse più grave di quanto valutato dai sanitari.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione