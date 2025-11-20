Il medico aveva visitato la piccola, arrivata al nosocomio con la febbre altissima, e poi aveva firmato la sua dimissione prescrivendo una terapia antibiotica e aerosol

C’è una iscrizione nel registro degli indagati di Belluno per il caso della bimba di 2 anni morta poco dopo essere stata dimessa dall’ospedale. È indagato il pediatra che si trovava in servizio, nella notte tra venerdì e sabato scorso, all’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. Il medico aveva visitato la piccola, arrivata al nosocomio con la febbre altissima, e poi aveva firmato la sua dimissione prescrivendo una terapia antibiotica e aerosol come scrivono oggi i giornali del Gruppo Nems.

Le prime risposte arriveranno dall’autopsia già disposta da pm Claudio Fabris e che si terrà 21 novembre. L’incarico è stato conferito al dottor Antonello Cirnelli, la famiglia ha nominato, a sua volta, uno specialista, e l’ha fatto anche l’Usl 1 Dolomiti. La Procura ipotizza il reato di omicidio colposo.

La piccola da alcuni giorni presentava sintomi febbrili con raffreddore, tosse e respiro affannato. Venerdì sera i genitori, preoccupati per l’aggravarsi delle condizioni, l’avevano portata al Pronto soccorso pediatrico di Feltre dove era stata visitata ed erano stati effettuati una serie di accertamenti. Al termine degli esami, dato che la bambina non sembrava presentare criticità importanti e aveva parametri stabili, era stata dimessa sabato con una terapia da seguire. Sabato pomeriggio, però, le condizioni della piccola si erano improvvisamente aggravate: la bambina era andata in affanno accusando un malore. La famiglia aveva presentato un esposto chiedendo di accertare se la malattia fosse più grave di quanto valutato dai sanitari.