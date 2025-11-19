È giorno di quarti di finale per gli azzurri, privi di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti ma favoritissimi contro la selezione austriaca

Settimane di chiacchiere, polemiche per la rinuncia di Sinner, poi quella di Musetti dopo le Atp Finals. Adesso ci siamo: comincia la Coppa Davis dell’Italia, che arriva alla competizione da campione in carica, grazie alla vittoria del 2024. La selezione azzurra arriva da due trionfi consecutivi, ma quest’anno la musica potrebbe essere diversa. L’Italia deve infatti rinunciare a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, il numero 2 e il numero 8 al mondo, ma avrà comunque una squadra competitiva. Inoltre anche la Spagna rinuncerà a Carlos Alcaraz, alle prese con un problema fisico.

Il capitano Filippo Volandri ha chiamato Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e poi i doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci anche loro dall’esperienza alle Atp Finals terminata in semifinale. La sfida di quarti di finale si giocherà contro l’Austria, avversario di certo inferiore sulla carta all’Italia, ma insidioso a questo punto del torneo. In caso di vittoria, la sfida contro la vincitrice tra Francia e Belgio. Il torneo si svolgerà a Bologna.

Orario e dove vedere in tv e streaming il match tra Italia e Austria

L’esordio dell’Italia è previsto per oggi, mercoledì 19 novembre, alle ore 16:00. Come previsto dal regolamento, prima si gioca il singolare tra i numeri 2 di ogni squadra, poi quello tra numeri 1. Se dopo i due singolari, una delle due squadre dovesse essere sul 2-0, non si giocherà il doppio. Se invece la sfida dovesse essere in parità sull’1-1, a quel punto si giocherebbe il doppio che diventerebbe decisivo.

Sarà possibile vedere la diretta tv dei quarti di finale tra Italia ed Austria della Coppa Davis 2025 di tennis in chiaro in esclusiva su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming gratuita in esclusiva sarà disponibile su SuperTenniX. Tutta la competizione sarà così visibile in chiaro, sia in tv che in streaming.

I convocati delle otto squadre

Argentina

Francisco Cerundolo

Francisco Comesana

Tomas Martin Etcheverry

Andres Molteni

Horacio Zeballos

Austria

Alexander Erler

Lukas Neumayer

Lucas Miedler

Filip Misolic

Jurij Rodionov

Belgio

Zizou Bergs

Raphael Collignon

Sander Gille

Joran Vliegen

Repubblica Ceca

Vit Kopriva

Jiri Lehecka

Tomas Machac

Jakub Mensik

Adam Pavlasek

Francia

Benjamin Bonzi

Giovanni Mpetshi Perricard

Corentin Moutet

Arthur Rinderknech

Pierre-Hugues Herbert

Germania

Yannick Hanfmann

Kevin Krawietz

Tim Puetz

Jan-Lennard Struff

Alexander Zverev

Italia

Matteo Berrettini

Simone Bolelli

Flavio Cobolli

Lorenzo Sonego

Andrea Vavassori

Spagna