Dusan Vlahovic, la trattativa è di nuovo in stallo: Spalletti lo vuole, lui tentenna. La Juve punta Mateta

Ma cosa vuole fare Dusan Vlahovic? In casa Juve se lo chiedono un po’ tutti. E forse, al momento, la risposta lui nemmeno ce l’ha. Del suo rinnovo si sta parlando e scrivendo da mesi. Forse, quasi un anno. Perché sapere che l’attaccante sia a scadenza di contratto apre a scenari di calciomercato sicuramente interessanti. Ma gli infortuni hanno un peso e il suo ingaggio da quasi 12 milioni di euro netti pure. E hanno un peso anche le parole e le considerazioni di Luciano Spalletti, che su Vlahovic vorrebbe fondare l’attacco non del presente, quanto del futuro della Juventus. Una scelta forte, quasi clamorosa, viste le mosse di mercato dello scorso anno che facevano pensare a una squadra bianconera senza il serbo: David e soprattutto Openda non hanno convinto per nulla, il secondo anzi è già ai saluti, e quindi pensare di fare ordine e ripartire con un giocatore che conosce l’ambiente a menadito non sarebbe per nulla male.

Così, in una Juventus che ha necessariamente bisogno di fare ordine, alla fine Vlahovic potrebbe restare. O almeno, così era parso in inverno, quando le trattative fino a prima mai avviate avevano subìto un’accelerata improvvisa. Vlahovic, di fronte a quel pressing, era rimasto colpito. E aveva dato un primo ‘sì’, dopo aver a lungo pensato di trasferirsi fuori dall’Italia, magari in quella Premier che era stata vicina a lui qualche anno fa (il Chelsea, in particolare, in uno scambio con Lukaku che poi era saltato).

Ma ora? Ora, si è tornati al punto di partenza. Perché se da un lato c’è la sensazione, da parte della Juventus perlomeno, che la trattativa possa davvero andare in porto, dall’altro c’è invece l’idea di aspettare ancora, per capire se effettivamente qualche altra squadra si farà avanti. Perché al netto degli infortuni che ne hanno un po’ minato il cammino in questi ultimi mesi, a 26 anni Vlahovic è nel pieno della sua maturazione. E se Spalletti saprebbe benissimo come collocarlo e valorizzarlo, è anche vero che cambiare squadra e prospettive sarebbe altrettanto stimolante. Per questo, di fronte a un avvicinamento che comunque c’è stato, la firma non è ancora arrivata. Ed è un segnale di come, ancora, qualcosa da sistemare c’è.

E quindi la Juve si guarda intorno. Perché se a David sembra intenzionata a dare un’altra chance (ma in caso di offerta giusta, il canadese partirà), a Openda invece ha deciso di rinunciare. E un altro attaccante, potenzialmente titolare, servirà. Uno dei nomi che piacciono e che continuano a restare in orbita Juve è Philippe Mateta del Crystal Palace, lo scorso gennaio a un passo da quel Milan che pure comunque continua a seguirlo. Il francese, 28 anni, può diventare un nuovo-vecchio obiettivo, ma senza telenovele questa volta. Perché la Juve, se dovesse perdere Vlahovic, a una punta vuole arrivare il prima possibile. Ed è la vera certezza da cui ripartire. Con una Champions che può davvero spostare gli equilibri. Ma questa è storia nota.