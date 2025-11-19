“Sono un po’ sbattuto perché tra una cosa e un’altra è stata una giornata veramente complicata”. Mario Cipollini torna a parlare e lo fa dal letto dell’ospedale in cui è ricoverato dopo i problemi al cuore avuti nei giorni scorsi. In un primo video social Cipollini aveva comunicato i problemi cardiaci, spiegando: “Il mio cuore continua a fare un po’ le bizze. L’anno scorso avevo fatto un’operazione in cui mi avevano inserito un loop recorder. Questo registratore ha detto che qualcosa purtroppo non ha funzionato bene in questo periodo”, aveva rivelato Cipollini.

A distanza di 24 ore il vincitore della Milano-Sanremo e del Mondiale del 2002 ha pubblicato un altro video, sdraiato sul letto d’ospedale, in cui spiega: “Non sono ancora in grado di raccontarvi quello che è successo, lo farò domani. Volevo tranquillizzarvi che è tutto ok. Ma ho avuto delle variazioni nel percorso. Vi metterò domani al corrente di quello che è successo”.

Cipollini – 58 anni – è apparso un po’ scosso e affaticato dopo una giornata che ha appunto definito “veramente complicata”. Motivo per cui il ciclista italiano ha spiegato: “C’è ancora l’effetto dell’anestesia e della morfina per il dolore, spero domani di essere in grado di raccontarvi quello che è accaduto. Non si molla di un millimetro”, ha concluso Cipollini.

Come raccontato ieri, Cipollini dovrà “fare lo studio”. Ciò significa che i medici “vanno a cercare con delle sonde di ristimolare alcune situazioni per rendersi conto se si scatena qualcosa di dannoso e devono in qualche modo cercare di intervenire per risolvere il problema“.