Un uomo affetto da sordomutismo è stato picchiato selvaggiamente a Ischia Porto, nella zona della Riva Destra, all’esterno di un disco bar. L’uomo, ieri mattina, era intervenuto in difesa di un giovane vittima di un pestaggio a opera di quattro coetanei, nato a quanto pare per futili motivi ed è stato a sua volta colpito con pugni e calci. Dopo la denuncia presentata ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Ischia stanno identificando uno per uno gli aggressori, grazie anche alle immagini di alcune telecamere presenti nella zona. I quattro saranno denunciati in stato di libertà.