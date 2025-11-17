Il suo team al completo, con il trio Vagnozzi, Cahill e Ferrara in evidenza, alla sua sinistra il fratello Mark, alla sua destra la fidanzata Laila Hasanovic. Ai festeggiamenti di Jannik Sinner dopo il trionfo alle Atp Finals 2025 contro Carlos Alcaraz hanno partecipato tutte le persone vicine all’azzurro presenti all’Inalpi Arena. E c’è una new entry: il cane Snoopy. L’animale a quattro zampe al guinzaglio della fidanzata Laila si è infatti preso la scena durante una delle foto in campo – quella “in famiglia” – con il trofeo.

Prima si è preso tutte le coccole e le carezze di Sinner, poi ha cominciato a fissare l’altoatesino con stupore, come se anche lui ne avesse apprezzato i colpi in campo. E quando Sinner lo ha invitato a guardare l’obiettivo per la foto con il trofeo, lui ha continuato a guardarlo incantato. Un momento simpatico, che ha subito fatto il giro del web.