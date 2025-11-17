Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 11:27

Il cane di Sinner si prende la scena durante la foto con il trofeo: lo sguardo incantato di Snoopy è virale sui social | Video

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
L'animale a quattro zampe al guinzaglio con la fidanzata Laila Hasanovic ha continuato a fissare l'altoatesino con stupore prima dello scatto con la coppa
Icona dei commenti Commenti

Il suo team al completo, con il trio Vagnozzi, Cahill e Ferrara in evidenza, alla sua sinistra il fratello Mark, alla sua destra la fidanzata Laila Hasanovic. Ai festeggiamenti di Jannik Sinner dopo il trionfo alle Atp Finals 2025 contro Carlos Alcaraz hanno partecipato tutte le persone vicine all’azzurro presenti all’Inalpi Arena. E c’è una new entry: il cane Snoopy. L’animale a quattro zampe al guinzaglio della fidanzata Laila si è infatti preso la scena durante una delle foto in campo – quella “in famiglia” – con il trofeo.

Prima si è preso tutte le coccole e le carezze di Sinner, poi ha cominciato a fissare l’altoatesino con stupore, come se anche lui ne avesse apprezzato i colpi in campo. E quando Sinner lo ha invitato a guardare l’obiettivo per la foto con il trofeo, lui ha continuato a guardarlo incantato. Un momento simpatico, che ha subito fatto il giro del web.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione