Patrizio Pazzini - proprietario del locale e fratello del più noto calciatore Giampaolo - ha criticato dei turisti taiwanesi che si erano seduti nel suo locale. Poi le scuse dopo l'ondata di commenti negativi da Taiwan

Sedici persone, cinque pizze ordinate. Tanto è bastato a Patrizio Pazzini – fratello del più noto Giampaolo, ex calciatore di Inter e Sampdoria tra le tante – per scatenare la sua rabbia e insultare pubblicamente i “cinesi”. Gli ospiti in questione presenti nel suo locale erano turisti di nazionalità taiwanese e il padrone del locale “Pizzeria Dal Pazzo” – non solo li ha prima definiti “cinesi di m*rda” perché avevano ordinato soltanto cinque pizze – ma si è preso anche gioco di loro approfittando del fatto che non capissero l’italiano.

Il video in questione – in cui Patrizio Pazzini sbeffeggia i turisti fingendo un’accoglienza cordiale e sorridente – è stato poi rimosso a causa delle tantissime critiche ricevute. Critiche che hanno poi portato il proprietario del locale a registrare un altro video di scuse, pubblicato sui social. Nel primo video, diventato virale e arrivato fino alle testate giornalistiche e alle tv di Taiwan, Pazzini prende in giro i clienti e li riprende con il proprio smartphone: “Da dove venite? Dalla Cina?”. “Taiwan”, risponde uno dei turisti. “Taiwan? Andatevene a fanc**o.” E poi di nuovo: “Cinesi di mer*a, quei maledetti cinesi!”.

Successivamente – dopo aver ripreso i turisti – Pazzini fa vedere le cinque pizze per sedici, riprende i propri dipendenti e ripete le offese ai clienti taiwanesi. “Siamo alla follia, sedici cinesi hanno ordinato cinque pizze”. Anziché chiedere spiegazioni o esplicitare le regole del proprio locale.

Dopo esser diventato virale anche in Taiwan, Patrizio Pazzini ha prima rimosso il video in questione, poi ha pubblicato un secondo video, stavolta scusandosi: “Chiedo scusa a tutto il popolo cinese per il video che ho fatto. Vi voglio bene, chiedo scusa anche a tutto il popolo di Taiwan, noi italiani siamo gente molto scherzosa. Forza Cina! Forza Taiwan!”. Ma non è bastato: dall’Oriente, infatti, continuano ad arrivare numerosi commenti di critiche sotto al suo post.