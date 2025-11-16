Il mondo FQ

Piogge in Liguria, preoccupano le frane: prolungata l’allerta arancione. Allagamenti in Valbisagno

Allagamenti e strade inondate, chiusa l'Aurelia. Nel Ponente l'allerta terminerà alle 21 di oggi. 
Sono le frane, in un momento relativo di pausa delle precipitazioni, che stanno preoccupando in Liguria. Chiusa l’aurelia ad Arenzano, vicino alla galleria Pizzo, in via precauzionale. La polizia locale indica come viabilità alternativa l’A10. Chiuse due strade a Ceranesi, un piccolo Comune dell’alta Valpolcevera, per altrettante frane: l’amministrazione ha fatto in modo che due frazioni non siano completamente isolate. Frana a Cogorno lungo la provinciale 34.

La strada è chiusa al transito veicolare anche per caduta di alberi sul manto stradale. E sono molti gli alberi di grandi dimensioni crollati per la pioggia. I vigili del fuoco sono intervenuti già da ieri per eliminare i grossi tronchi di pini e alberi centenari caduti sulle strade e sui cavi elettrici. Alla luce delle previsioni meteo per la giornata di oggi, l’allerta meteo arancione è stata prolungata. Per il ponente della regione, zona A, l’allerta arancione terminerà alle 21 di oggi, domenica 16 novembre, poi l’allerta sarà gialla fino a mezzanotte. Sulla zona B, il centro della regione, allerta arancione fino a mezzanotte di oggi e allerta gialla fino alle 8 di domani, lunedì 17 novembre. Sul levante ligure, zona C, allerta arancione fino a mezzanotte di oggi e allerta gialla fino alle 8 e, solo sui bacini grandi, fino alle 10 di domani. Sulla zona D, bacini padani di ponente l’allerta arancione terminerà alle 21 di oggi, poi si passa in allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi.

