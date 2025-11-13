Avrebbe chiesto di allontanarsi dall’aula per andare in bagno e poco dopo è stata ritrovata sul selciato della scuola media Aniello Calcara di Marcianise, in provincia di Caserta. La studentessa di 12 anni è stata subito soccorsa dai sanitari del 118, ma non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo.

La tragedia è avvenuta giovedì mattina. La studentessa, che frequentava la seconda media, è precipitata nel vuoto dal secondo piano dell’edificio, da un’altezza di circa dieci metri. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine per i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento l’ipotesi più probabile è quella di un gesto volontario. Secondo quanto si apprende dagli inquirenti, la ragazzina avrebbe lasciato un bigliettino sul banco con su scritto “Mi dispiace” prima di chiedere di poter uscire per andare in bagno. Poi avrebbe raggiunto le scale di emergenza poste sul retro dell’edificio scolastico e da lì sarebbe caduta nel vuoto. Non sarebbe emersa per ora la presenza di altri compagni al momento del fatto. L’allarme in classe è scattato per il protrarsi della sua assenza, quindi la scoperta del corpo privo di vita.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).