Minaccia con un coltello l’ex fidanzata, poi chiama il 112: “Voglio darle fuoco”

“L’ho accoltellata e voglio darle fuoco”. E’ quello che ha urlato un 24enne a Ficarazzi, in provincia di Palermo, al telefono col 112. Per fortuna quando i militari sono arrivati in un casolare abbandonato, la donna non presentava ferite. Il ragazzo però aveva già dato fuoco ad alcune sterpaglie dentro l’edificio, mentre continuava a minacciare di morte ed inveire contro l’ex compagna.

La donna, in evidente stato di choc, ha raccontato di essere stata afferrata per la gola e intimidita con uno dei due coltelli ritrovati nelle tasche dell’aggressore (uno a serramanico di 12 centimetri ed uno da cucina con lama da nove). Ha poi rilevato i precedenti degli scorsi mesi, con lo stalking incessante dell’uomo che l’aveva già minacciata centinaia di volte per messaggi.

Per il giovane, affetto da disturbi psichici e già noto alle forze dell’ordine, il gip di Termini Imerese ha disposto la custodia cautelare in carcere.