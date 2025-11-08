Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 17:55

Precipita ultraleggero nel Ferrarese: morto il pilota di 66 anni. Chi era la vittima

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Ancora da chiarire i motivi dello schianto: la vittima era infatti un pilota esperto
Video thumbnail
Icona dei commenti Commenti

Incidente aereo nella tarda mattinata di oggi ad Aguscello, frazione di Ferrara. Un velivolo ultraleggero da poco decollato proprio dal piccolo aeroporto Prati Vecchi di Aguscello si è schiantato in un terreno agricolo prendendo fuoco. A bordo del velivolo c’era solamente il pilota che è morto sul colpo. Sul posto si sono immediatamente recati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

La vittima si chiamava Fausto Barone ed era originario di Pontegradella, come riporta il Resto del Carlino.

Ancora da chiarire i motivi dello schianto: Barone era infatti un pilota esperto. Secondo le prime ipotesi potrebbe esserci stato un guasto o un problema al velivolo che avrebbe portato Barone a tentare un atterraggio di emergenza.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione