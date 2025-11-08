Il mondo FQ

MotoGp Portogallo, pole e show di Bezzecchi a Portimao | La griglia di partenza

Il pilota Aprilia fa meglio di Acosta e Quartararo. Bagnaia, con la Ducati ufficiale, apre la seconda fila
Marco Bezzecchi firma la pole position del Gp del Portogallo. A Portimao il pilota Aprilia (alla sua quarta pole stagionale, l’ottava in top class) ha chiuso in 1’37″556 davanti a Pedro Acosta (Ktm) e Fabio Quartararo (Yamaha). Pecco Bagnaia, con la Ducati ufficiale, apre la seconda fila, davanti ad Alex Marquez caduto a fine turno. Nono Di Giannantonio. Con questa pole (la 12esima in tutte le classi) Bezzecchi eguaglia Johann Zarco, Luca Cadalora, Phil Read, piazzandosi al 27esimo posto dell’era moderna (dal 1971) in top-class.

A parte i numeri, conta quanto fatto vedere da Bezzecchi sulla pista di Portimao. Il miglior tempo è tutto frutto della sua capacità di far volare l’Aprilia nonostante le condizioni scivolose del tracciato dopo la pioggia delle FP2. Una danza spettacolare tra i cordoli portoghesi. Tanto che un mago di queste situazioni come Acosta si prende 150 millesimi di distacco. Bravo anche Bagnaia a risalire con l’ultimo tentativo, fuori in Q1 invece l’altra Ducati Lenovo di Nicolò Bulega. In difficoltà anche Franco Morbidelli, mentre Quartararo si è preso la prima fila dopo aver passato il taglio del Q1 insieme a Jack Miller.

La griglia di partenza del Gp del Portogallo 2025

  1. Marco Bezzecchi – Aprilia Racing
  2. Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing
  3. Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team
  4. Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team
  5. Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP
  6. Johann Zarco – LCR Honda
  7. Joan Mir – Honda HRC Castrol
  8. Jack Miller – Prima Pramac Racing
  9. Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  10. Pol Espargaro – Red Bull KTM Tech3
  11. Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP
  12. Ai Ogura – Trackhouse Racing
  13. Luca Marini – Honda HRC Castrol
  14. Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing
  15. Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  16. Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3
  17. Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team
  18. Nicolo Bulega – Ducati Lenovo Team
  19. Miguel Oliveira – Prima Pramac Racing
  20. Lorenzo Savadori – Aprilia Racing
  21. Somkiat Chantra – LCR Honda
  22. Raul Fernandez – Trackhouse Racing

