Secondo quanto emerso dalle indagini, il medico si faceva aiutare dal figlio maggiorenne, che è stato denunciato per aver eseguito un lavoro da infermiere senza averne il titolo

Circoncisioni senza autorizzazione e con procedure inadatte. Un medico di base a Trento è stato messo ai domiciliari per aver eseguito interventi chirurgici delicati senza l’abilitazione. Le operazioni venivano richieste dalle famiglie dei minori, bambini di origini straniere, e venivano eseguito nell’ambulatorio del medico. Secondo i carabinieri del Nas, in alcuni casi i pazienti sono finiti in ospedale a causa delle procedure adottate. Dalle indagini è emerso che dal 2022 le operazioni sono state almeno 40.

Secondo l’accusa, oltre ad essere privo di autorizzazione sanitaria, l’ambulatorio risultava carente anche sotto il profilo igienico sanitario. Erano inadeguate anche le procedure, che hanno costretto, in alcuni casi, il trasporto d’urgenza al pronto soccorso ospedaliero. “Uno dei piccoli pazienti è stato ricoverato in ospedale a seguito di intossicazione da benzodiazepine, che il medico aveva somministrato in dose eccessiva per calmare il minore durante l’intervento chirurgico”. A volte, secondo quanto emerso dalle indagini, il medico si faceva aiutare dal figlio maggiorenne, che è stato denunciato per aver eseguito un lavoro da infermiere senza averne il titolo.

La procura distrettuale di Trento, al termine delle indagini, ha posto sotto sequestro l’ambulatorio. Nel corso di perquisizioni i militari hanno trovato un lettino con cinghie contenitrici, bisturi elettrico, confezioni di benzodiazepine, confezione di anestetico locale, un biglietto da visita con espresso richiamo all’effettuazione di circoncisione, bollettario di ricevute sanitarie.