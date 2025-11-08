Banda del buco svaligia gioielleria a Pesaro. Lo stesso colpo era fallito 25 anni fa

La banda del buco fa centro in una gioielleria di Pesaro dove lo stesso colpo era fallito 25 anni fa. Nella notte tra giovedì e venerdì i ladri, al momento ignoti, hanno portato via da negozio di Enzo Giangolini gioielli per un valore stimato tra i 250mila e i 300mila euro. Gli autori del colpo, ora ricercati dai carabinieri, si sarebbero introdotti nel negozio passando per il garage condominiale, sottostante al negozio e accessibile anche senza chiavi, tramite un pulsante che permette l’accesso al palazzo, pensato per agevolare il lavoro dei postini. Poi hanno praticato da sotto un grosso buco che corrisponde al pavimento della gioielleria, hanno svuotato le vetrine e sono scappati del tutto indisturbati. Tra i preziosi sono stati sottratti anche alcuni monili storici.

Il giorno del furto l’impianto di videosorveglianza interno avrebbe avuto un malfunzionamento. Negozio si trova in via Commandino a Pesaro, in uno stabile residenziale dove, al piano terra, sono presenti varie attività commerciali. La stessa metodologia di furto ai danni della stessa gioielleria era stata tentata circa 25 anni fa. In quel caso, però, i rapinatori sbagliarono le misure spuntando sotto una delle vetrate e non riuscendo a perforare la superficie. Inoltre i ladri erano stati sorpresi da un residente entrato nel garage, che aveva chiamato la polizia.

Anche in questo caso ad accorgersi del furto, ma solo a cose fatte, è stato un residente che ha chiamato i carabinieri i quali, a loro volta, hanno avvisato il gioielliere. Nel frattempo il buco è stato richiuso e la vetrina riallestita con quanto a disposizione.