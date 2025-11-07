Cristiano Ronaldo torna a parlare della morte di Diogo Jota e spiega il motivo della sua assenza ai funerali, che a luglio fece tanto discutere. Lo ha fatto durante la lunga intervista rilasciata a Piers Morgan, tornando per la prima volta sulla scomparsa dell’ex attaccante del Liverpool e suo compagno in Nazionale, vittima di un tragico incidente stradale lo scorso 3 luglio: “Io non credevo ai messaggi che mi stavano arrivando. Ho pianto molto. È stato un momento molto, molto difficile per tutti. Per il Paese, per le famiglie, per gli amici, per i compagni di squadra. Devastante. Una notizia molto, molto, molto triste”.

Compagni di nazionale da diversi anni, Ronaldo e Jota erano insieme una delle coppie più rappresentative in campo internazionale: “È stato scioccante, era uno di noi”, ha raccontato commosso Ronaldo, “era un bravissimo ragazzo, un tipo tranquillo e un bravo giocatore. Uno che non parlava troppo. Sono felice di averlo incontrato, di aver condiviso con lui alcuni bei momenti. È stato triste perderlo. Ho avuto l’opportunità di parlare con la loro famiglia e di dare loro sostegno”.

La bandiera portoghese aveva però ricevuto diverse critiche per non esser stato presente ai funerali, dove al contrario c’erano tantissimi compagni di club e nazionale: “Voglio dire due cose. La prima è che la gente mi critica molto, ma non mi interessa. Quando hai la coscienza a posto, libera, non devi preoccuparti di quello che dice la gente. Dopo la morte di mio padre non sono più entrato in un cimitero”, ha svelato Cristiano Ronaldo. Poi il campione portoghese ha spiegato: “Il secondo motivo è che sono consapevole che ovunque io vada diventa un circo mediatico. Non ci sono andato anche perché l’attenzione sarebbe stata rivolta a me. E io non volevo essere al centro dell’attenzione in un momento del genere”.