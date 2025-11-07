Il mondo FQ

Atp Finals 2025, Sinner e Alcaraz si allenano insieme: svolto un set amichevole | Video

I due hanno prima completato una seduta in un campo secondario, poi sul centrale: i tifosi hanno documentato tutto sui social
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per la prima volta quest’anno insieme a Torino per le Atp Finals 2025. Il numero uno e il numero due al mondo hanno svolto un allenamento insieme nella mattinata di oggi, 7 novembre. Un appuntamento che in tanti fan e appassionati non hanno voluto perdersi: diversi tifosi si sono recati alla Inalpi Arena per curiosare, riprendere e assistere al set amichevole svolto dalle 12 alle 13 (in precedenza i due avevano svolto una seduta d’allenamento su servizio, volée e altri fondamentali su un altro campo). Il torneo comincerà domenica 9 e finirà dopo una settimana: da capire chi sarà l’ottavo tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Intanto ecco le immagini dei tifosi sul primo allenamento tra i due campioni.

