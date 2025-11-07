È stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate il 26enne che lunedì sera ha aggredito senza alcun motivo una giovane modella brasiliana, a bordo di un treno regionale che da Ponte San Pietro (Bergamo) viaggiava verso Porta Garibaldi, a Milano, all’altezza di Arcore (Monza), e che lei ha documentato con un video postato poi sui social media.

L’uomo è risultato essere stato allontanato da Palermo con un foglio di via del Questore, dopo essere stato denunciato per minacce, violenza privata e porto abusivo di armi. Poco dopo l’aggressione, la giovane ha chiesto aiuto al 112 ed è stata portata in ospedale, al San Gerardo di Monza, è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni ed è poi stata sentita direttamente in caserma dai carabinieri. Le ricerche, immediatamente diramate, hanno portato all’individuazione del 26enne nei pressi della stazione ferroviaria di Carnate, ieri, da parte degli agenti della Polfer. A quel punto è stato fermato dai carabinieri, identificato e denunciato.