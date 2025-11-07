Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:58

Monza, modella denuncia aggressione sul treno e posta un video sui social: denunciato 26enne

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Video thumbnail
Icona dei commenti Commenti

È stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate il 26enne che lunedì sera ha aggredito senza alcun motivo una giovane modella brasiliana, a bordo di un treno regionale che da Ponte San Pietro (Bergamo) viaggiava verso Porta Garibaldi, a Milano, all’altezza di Arcore (Monza), e che lei ha documentato con un video postato poi sui social media.
L’uomo è risultato essere stato allontanato da Palermo con un foglio di via del Questore, dopo essere stato denunciato per minacce, violenza privata e porto abusivo di armi. Poco dopo l’aggressione, la giovane ha chiesto aiuto al 112 ed è stata portata in ospedale, al San Gerardo di Monza, è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni ed è poi stata sentita direttamente in caserma dai carabinieri. Le ricerche, immediatamente diramate, hanno portato all’individuazione del 26enne nei pressi della stazione ferroviaria di Carnate, ieri, da parte degli agenti della Polfer. A quel punto è stato fermato dai carabinieri, identificato e denunciato.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione